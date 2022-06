Valeria Mazza, tras la internación de Tiziano Gravier: "No pasó una buena noche"

La operación de Tiziano Gravier se desarrolló con éxito, ya tiene el alta médica y Valeria Mazza brindó una serie de reflexiones respecto al violento hecho.

Tiziano Gravier ya tiene el alta médica luego de haberse desarrollado con éxito la operación de su mandíbula, producto de la golpiza a la salida de un boliche en Rosario. Valeria Mazza, su madre, brindó declaraciones sobre lo sucedido y contó cómo la familia transitó estos días difíciles.

El violento hecho ocurrido el pasado sábado 4 de junio a la salida de un boliche en Rosario dejó varias sensaciones encontadradas en la familia Mazza-Gravier. En diálogo con los medios, la modelo se mostró más aliviada por ir a su casa con Tiziano.

"Cada hora que pasa está un poco mejor, no veo la hora de llegar a casa y de que estemos los seis juntos, necesito unos cuantos días de nido lleno y calor de familia", expresó. Tiziano Gravier estuvo internado en el Hospital Universitario Austral y va camino a realizar el período de rehabilitación en su hogar.

"Hemos pasado por diferentes estadíos en estos días, primero la conmoción de recibir ese llamado en la madrugada que es el fantasma que tenemos todos los padres cuando salen los hijos y no querés recibir", contó. Pese al alivio, Mazza confesó que la jornada del lunes pasado fue la más complicada.

"Me desmoroné completamente, estuve llorando prácticamente todo el día y pensando en lo que podría haber pasado, cayendo y dándote cuenta que fue una trompada a la familia, fue una trompada a toda la sociedad, a los que somos padres, que es algo que no puede pasa", remarcó sobre el violento hecho. Además añadió que no está enojada y "no siento ganas de venganza", pero lo que hay es "falta de justicia".

Su opinión sobre la sociedad

Valeria Mazza sostuvo que "la violencia no se responde con violencia, se responde con justicia". Sumado a eso y frente a la pregunta sobre el análisis de la inseguridad dijo que "no estoy ajena a todo lo que pasa en mi país, y si bien viví muchos años en el extanjero, elegimos vivir aquí y me duele".

En este sentido precisó que esta situación se da por "falta de justicia y falta de educación, creo que los ejemplos son de arriba para abajo, la familia es la célula de toda sociedad y es muy importante protegerla".

Cómo fue el ataque a Tiziano Gravier

El ataque ocurrió el último sábado por la noche cuando Tiziano Gravier junto a un hermano menor fue hasta un boliche del barrio Pichincha, de Rosario, para encontrarse con dos chicas "que conocía de otras ocasiones en Buenos Aires".

"Habían acordado un encuentro a la salida del boliche (con las chicas) y casi sin mediar palabras, porque en realidad le dijeron 'Tincho', una forma de estigmatizar a chicos de clase media alta, y luego lo golpearon", explicó el abogado de la familia Mazza, Germán Pugnaloni.

En ese sentido, el representante legal de la familia Gravier Mazza agregó: "Lo escucharon hablar con un tono que no era frecuente para la ciudad de Rosario y por ese solo hecho lo agredieron y le dieron estos dos terribles golpes de puño".