Una sobrina de Macri destrozó a El hotel de los famosos: "Me indigna"

Una sobrina de Macri disparó con todo contra varios participantes de El hotel de los famosos y también contra la producción del reality de El Trece.

Nai Awada sorprendió al disparar con munición gruesa contra El hotel de los famosos, uno de los programas más destacados de la pantalla de El Trece. "La producción está fallando", aseguró la actriz en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez).

El hotel de los famosos empieza a cerrar su primera temporada y los escándalos no paran de sucederse, así como los desafíos físicos son cada vez más exigentes. Los últimos que lo sufrieron para pasar a una nueva ronda fueron Militta Borra y Locho Loccisano. Este último además la pasó muy mal debido al maltrato de sus compañeros, lo que le provocó un ataque de pánico.

Quien se refirió a esta lamentable situación fue la sobrina de Mauricio Macri, Nai Awada. La actriz charló con Por si las moscas y mostró toda su indignación tanto con los participantes del popular reality de El Trece como con la producción del mismo. En ese sentido, Awada contó que conoce desde hace años conoce a Locho, a quien calificó de "buena gente y gran compañero".

"Me indigna la situación de bullying porque yo lo viví. Sufrí ataques de pánico y nadie hacía nada", precisó la sobrina de Mauricio Macri, quien en el pasado tuvo que dejar rechazar algunas propuestas de trabajo por el mismo motivo, como el Bailando por un Sueño. En ese contexto, Awada se refirió a Emily Lucius, una de las participantes menos queridas de El hotel de los famosos, junto con Martín Salwe.

"Si algún día me la cruzo a Emily se lo voy a decir a la cara, está mal que su mensaje sea de destrato y de reírse de alguien que la esta pasando mal", disparó Nai Awada, que también aseguró que no podría participar de un reality así. Inclusive, le pidió a la gente que deje de seguir a Lucius y la cancele: "Me indigna el acoso sistemático que genera". "La producción está fallando al no sancionarla, esto es una cuestión de salud", cerró la actriz, disparando contra el programa de El Trece.

El drama de Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos

En una charla íntima con Militta Bora en la habitación, Locho Loccisano descargó todo su dolor a través de un desgarrador relato. "A mí no me incluyen ¿viste que me siento y no hablan? No me incluyen, me excluyen", expresó conmovido. Mientras tanto, la artista lo observaba en silencio, el influencer sostuvo: "Ya no aguanto más". En diálogo con las cámaras, añadió: "Miren capítulos para atrás, todo lo que fue la convivencia, no me merezco tanto maltrato".

Al respecto, su compañera le dijo que ya había "mala onda" desde que ingresó. "Yo dije bueno... te metés al barro y que nada te afecte". "Pero yo estoy hace un mes y medio y peor antes. Antes aunque sea me puteaban, ahora ni eso", respondió Locho.

Militta le sugirió hacer otras actividades que lo despejen del mal momento, pero para él no fue buena idea. "¿Qué hago, dibujitos? No puedo hacer nada. Caminé 300 veces todo. Le hablé a todos los pájaros", indicó.