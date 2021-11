Una protagonista de La 1-5/18 sorprendió a El Trece: "No veo la serie"

Una protagonista de La 1-5/18, la nueva telenovela de Adrián Suar por El Trece, sorprendió y reconoció que la mira cuando sale al aire.

La 1-5/18 no comenzó como se esperaba en El Trece en cuanto al rating, aunque sus protagonistas se encargan de hablar de ella todo el tiempo en los medios de comunicación y en las redes sociales como para tratar de que la nueva telenovela de Adrián Suar mejore en todo sentido. En las últimas horas, fue una de sus actrices principales la que reconoció que no la mira en directo cuando sale al aire de lunes a viernes en el prime time, de 22.15 a 23.15.

Se trata nada menos que de Leticia Brédice, quien durante su entrevista con Implacables (El Nueve) admitió que no se sienta a observar su propio trabajo en la televisión abierta argentina y explicó los motivos para semejante decisión, luego de que su colega y compañero de elenco Gonzalo Heredia también encendiera la polémica porque estaba siguiendo el debate político entre los candidatos a la misma hora que se emitía la tira de Suar.

La 1-5/18: Leticia Brédice admitió que no la ve y sorprendió a El Trece

Para comenzar, la actriz y cantante de 46 años opinó acerca de la repercusión de este producto y lo defendió: “En el cumpleaños de Charly García me di cuenta de que era un éxito la novela”. Ya con respecto a la relación con quienes la acompañan allí, señaló: “Nos llevamos divino. Para mí, trabajar y más en esta época, donde después de la pandemia quedamos atravesados todos, es muy difícil para todos. Padres, comunidad de colegios, es todo muy movilizador... Porque lo que no tiene que cortarse con todos es, sobre todo, la comunicación”.

Sin embargo, el testimonio más extraño llegó cuando ya estaba avanzada la conversación y la artista aseguró: "Para mí la novela ya está instalada, ya está, la novela les gusta y la gente la ve ya así. Por lo que hablo, incluso cuando salgo a hacer exteriores con los chicos, porque yo no la veo. Por cábala, no miro la novela. Aparte, creo que en el proceso del actor... Si te mirás, en mi caso, yo no me miro para no discriminarme, para no juzgarme”.

“Entonces, dejo que esté mi cuerpo como está y no lo veo. Porque ya me dijeron varias veces ´hablás como en la novela´. Entonces, no quiero juzgar cómo hablo en la novela, no la quiero mirar", se sinceró Leticia Brédice, con una declaración que realmente llamó la atención. Y completó: "Como siempre, en la calle es una bestialidad y, obviamente, en cualquier momento voy a arrancar a verla. Ya me la muestran todos, mis amigos… O prendo el teléfono y la veo”.

Leticia Brédice no mira La 1-5/18, de la que participa por El Trece.

De qué trata 1-5/18, la nueva telenovela de Adrián Suar en El Trece

La historia transcurre en la villa “La Peñaloza”, donde conviven varios vecinos de distintas edades y diversidad sexual que, a pesar de la pobreza y de todas sus carencias cotidianas, siempre ayudan y luchan para lograr la supervivencia y la buena relación en general. Allí, el ambiente marcado por las drogas, el narcotráfico, las peleas entre las bandas y la diferencia de clases se mezclan con las historias de amor de los protagonistas, que descubren que si quieren transformar la realidad del conflictivo lugar deberán permanecer unidos.

Además de Brédice y Heredia, trabajan allí Agustina Cherri, Esteban Lamothe, "Yayo", Romina Gaetani y Luciano Cáceres, entre otros.