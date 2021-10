Jorge Lanata liquidó La 1-5/18 y fue duro contra Lamothe: "Es un perro"

El periodista macrista traicionó a El Trece y aniquiló la novela de Polka, que no para de recibir críticas negativas.

Sin previo aviso Jorge Lanata traicionó a El Trece y fulminó La 1-5/18, nueva novela de Polka que no para de tener críticas negativas. Picante, el periodista macrista soltó: "El guión es una porquería".

Todo comenzó cuando Marina Calabró repasó las tapas de las revistas de farándula en el programa radial Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) y le contó al periodista ultra macrista: "En la revista Gente está Esteban Lamothe. Tiene un pequeño retoño, Luis, de 8 años. Él está, o estaba de novio, con una tal Katia: es todo confuso. Primero habla de esto, de haber abandonado la convivencia porque parece que en pandemia se le hizo un poco asfixiante".

La panelista sumó: "Él dice que no cree en la monogamia. Eso y decirle ‘mirá que yo te engaño’ es lo mismo. Después habla de las críticas por 'La 1-5/18' en redes, le preguntaron si tenía un límite y dijo que no, ‘tampoco me dicen cosas tan graves, me dicen que soy feo, que actúo mal, me dicen cosas ofensivas, pero enojarme por algo así, no'".

Picante, el periodista macrista soltó: "El guión es una porquería"

Siguiendo la línea en torno a La 1-5/18, la hermana de Iliana Calabró precisó: "Dijo: ‘Me pueden decir de todo, pero no que no soy expresivo’. Él dice que sobreactúa y yo le traje la escena clave de la novela, que es cuando abre su corazón con Agustina Cherri, y le confiesa que está traumado porque tuvo una experiencia horrible en su adolescencia, cuando estaba yendo a un viaje con el equipo del colegio, y hubo un accidente, una tragedia, ¿usted me va a creer, Lanata, que se mueren todos menos él?".

Harto de Esteban Lamothe, Jorge Lanata no se guardó ningún cartucho a la hora de destrozarlo y aniquilar la telenovela con un lapidario: "Yo no lo había escuchado nunca. ¡Es un perro actuando! No es un perro, ¡es una jauría! ¡El guion (de 'La 1-5/18') es una porquería también!".