Una periodista de El Trece sufrió una terrible caída en vivo: "Me desplomé"

Cecilia Insinga, periodista de El Trece, se pegó un golpe en vivo: el video del blooper.

Cecilia Insinga, periodista de Mediodía Noticias (El Trece), sufrió una tremenda caída en vivo mientras estaba entrevistando a una persona. Estos momentos cómicos suelen viralizarse muy rápidamente en las redes sociales y el caso de Cecilia no fue la excepción: el blooper de su accidente se volvió viral.

Todo ocurrió cuando la periodista le estaba haciendo un reportaje a Norma, una mujer proteccionista de animales. Mientras charlaban sobre la adopción de Reina, una de las perritas, Insinga se pegó un golpe y tanto ella como sus compañeros se rieron durante un buen rato.

En el video, se puede ver cómo sucedió todo: la perrita se interpuso entre las dos e hizo caer a Cecilia, que cayó desplomada contra el suelo. En medio de su caída, que ocurrió muy rápido, Norma también terminó cayendo con ella. Afortunadamente, ninguna de las dos salió lastimada y quedó como un recuerdo muy divertido.

Aunque sus colegas que estaban del otro lado hablando con ella se preocuparon mucho en el momento, ya que por unos segundos se cortó la comunicación, minutos después se relajaron cuando vieron a Cecilia sana y salva, riéndose a carcajadas. “¿Estás bien?”, le preguntaron, pero no hubo respuesta alguna desde el móvil de la periodista. Una vez que se recompuso, se levantó del suelo y siguió con la nota.

La palabra de Cecilia Insinga sobre su caída en el móvil de El Trece

“Todavía no puedo parar de reírme. Me desplomé. La verdad que yo no quería pisarle la cola a la perrita, Reina, que estaba acostadita entre mis piernas. Yo veía que la iba a pisar, me quise correr y al lado había otro perro, entonces no me dio la maniobra, porque había un escalón, y terminé en el piso”, contó la periodista en diálogo con TN.

“Norma me quiso agarrar, pero como estaba el escalón, ella perdió la estabilidad y también se cayó. ¡Se pegó un susto bárbaro! Me dio gracia, porque la habíamos rescatado del maltrato y de repente nos caímos encima de ella”, agregó, muy divertida con la anécdota que quedará para el futuro.

Por otro lado, esta no ese la primera vez que Cecilia vive momentos insólitos: ya se había caído en vivo en ocasiones anteriores y también había tenido un accidente con un ave. “Hace poco me hizo caca un pájaro en el medio de una nota. También me caí en Villa Lugano, cuando estaba cubriendo un crimen. Ahí no me pude reír demasiado”, recordó.

A los pocos minutos, su blooper ya se había viralizado y muchos colegas, amigos y familiares le escribieron para preguntarle por este divertido episodio. Muchos de ellos le aconsejaron algo: que vaya a jugar a la Quiniela. “La gente me dice que le juegue al 56”, cerró la periodista.