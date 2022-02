Una modelo se sumó a las denuncias contra Fabián Gianola y dio fuertes detalles: "Baboso"

El actor recibió una nueva acusación pública por acoso sexual en el ámbito laboral.

La modelo Valeria De Genaro sumó su voz a la ola de denuncias contra Fabián Gianola por acoso y abuso sexual. La celebridad reveló cómo fue su experiencia con el actor y relató algunas situaciones puntuales que se asemejan a las relatadas por otras denunciantes de Gianola.

"Me hice conocida mediáticamente en el 2007 e iba como invitada un programa de televisión de él", comenzó De Genaro sobre el inicio de su vínculo con el conductor de TV y radio. Y dejó en claro que en ese momento no notó ninguna conducta fuera de lo común en Gianola: "Al principio todo normal pero después empezó a tener esa manera de baboso, de agarrarte, de hablarte tan cerca".

Valeria relató que el humorista le hizo una especie de promesa laboral que nunca llegó, pero que en un principio le generó una buena impresión sobre él. "Yo no era su amiga y se tomaba esas atribuciones de más. En ese momento me dijo que quería que yo esté fija en su programa, entonces a mí me pareció re copado", soltó la modelo y aclaró: "Después se lo conté a una amiga y me dijo: 'Pero mirá que eso que te dijo se lo dice a todas. No te creas especial'. Y de hecho al trabajo no me lo dio después".

"También en un viaje de trabajo, cuando me tocaba hablar a mí, él se venía a mi micrófono y hablaba encima mío. Cada vez que yo hablaba me agarraba el pelo y me lo acomodaba", continuó De Genaro sobre otra situación en la que se sintió incómoda por una actitud de Fabián Gianola. Y cerró: "Era como simular una relación sexual, teniendo en cuenta que yo tenía un micrófono en la mano. Cuando él se retiró yo pregunté por qué se pasaba a mi micrófono, si él tenía el suyo. Me dijeron: 'Sí, anda y su nota terminó. Él fue al lado tuyo solo a acercarse'".

El momento en que Valeria De Genaro se hartó

Hacia el final de su discurso, la modelo relató el momento en que le puso un freno al actor: "Como me sentí incómoda, pedí a la producción que no me dejara sola con él. Hasta que un día a la mañana temprano me abrazó de nuevo y yo me cansé y le dije a los gritos: 'A ver, ¿tan temprano y vos tan cariñoso?'" y luego rescató la actitud que Gianola tomó desde ese momento en adelante: "Lo que yo remarco es que cuando le puse los puntos se quedó callado y no me volvió a molestar".