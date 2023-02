Una fundación pidió la expulsión inmediata de un participante de Gran Hermano

Periodistas dieron a conocer qué participante de Gran Hermano está en la mira por sus conductas maltratadoras. La Fundación por la Paz pidió la expulsión del concursante de Telefe y argumentó sus motivos.

La Fundación por la Paz realizó un amparo contra Gran Hermano por las situaciones de bullying que se dan en la famosa casa por parte de uno de los integrantes del reality de Telefe. El ente de derechos humanos detalló con ejemplos los momentos de acoso que el concursante protagonizó a lo largo de estos meses.

Gran Hermano es el programa más visto de la televisión argentina desde su estreno en octubre del 2022 y todo lo que ocurre en la casa de Telefe es comentado por la gente y genera debates públicos. De esta manera, la citada fundación tuvo en cuenta la implicancia social que tiene el reality show y sus autoridades se alarmaron al ver las conductas violentas de un concursante.

"El amparo es por el bullying que recibe el participante Ariel, y según dice el comunicado, el participante es intimidado, maltratado y hostigado de modo amenazante en un plan sistémico perpetuado por Alfa", explicó Ángel de Brito en diálogo con Luis Ventura y María Belén Ludueña en el pase de América TV, canal en el que hubo despidos en los últimos días.

En el ciclo de Ángel de Brito pusieron al aire un compilado de momentos en los que Walter "Alfa" Santiago maltrató a Ariel, ya sea con la presencia de éste o sin ella. El clip hecho por la producción de LAM mostraba momentos como una invitación de los participantes a Ariel para que se tire a la pileta, ante lo que "Alfa" acotó: "No, que nos quedamos sin agua". Además, hubo situaciones en las que se refirió a Ariel como "la gorda", "rata inmunda" o "ballena inmunda".

Alfa también entonó la canción Rata de dos patas mirando de manera fija a Ariel, situación en la que el concursante que entró en la mitad de la competencia se mostró incómodo. "Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho", reza la letra de la ranchera mexicana popularizada por Paquita la del Barrio.

El difícil desafío que le propuso Gran Hermano a Ariel

El concursante quería hacer una parrillada para agasajar a sus compañeros del reality show que opaca todas las noches de El Trece por las grandes diferencias de audiencia que le saca, entonces le fue a pedir a Gran Hermano todo lo que necesitaba para llevar ese proyecto a cabo. La producción del reality show no se la hizo fácil y la voz de la casa le dio un difícil reto al participante: "Escuchamos que tenías ganas de hacer unas hamburguesas y estamos dispuestos a dártelas, pero vas a tener que cumplir algo a cambio. No vas a poder hablar solo a ningún objeto, ya sea un espejo, una silla, una escoba, hasta el momento en que nosotros te demos el carbón y las hamburguesas que va a ser el viernes".

Ariel habla con las cámaras o con objetos indistintos en voz alta desde que ingresó a la casa, lo que supone un show para los espectadores de Gran Hermano. Por es emotivo, le será difícil al participante perder esa costumbre. A pesar de eso, el concursante acepto: "Lo voy a cumplir, pero mi gente va a pensar que me pasa algo".

El tenso momento entre "Alfa" y Marcos de Gran Hermano

Los participantes de reality cuyo primer eliminado fue Tomás Holder disfrutaban de una tarde en la pileta cuando "Alfa" rompió el clima armónico al lanzar una fuerte frase a Marcos por su manera de hablar. "¿Vos no sabés hablar normal? ¿No sabés hablar normal, sin ese acento idiota?", soltó el concursante de 61 años. Lejos de quedarse callado, "El Primo" apuntó contra su compañero y enunció: "¿Y vos, no sabés ponerte un protector solar? ¿No sabés ponerte un protector que no sea una crema de zanahoria", en alusión a una mezcla casera que Walter hace para ponerse en su cuerpo.