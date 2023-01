Siguen los despidos: América TV levantó una de sus grandes apuestas

América TV cambia su grilla de programación del 2023 y Daniel Vila tomó una drástica decisión.

América TV se encuentra con cambios rotundos en su grilla de programación y se vio reflejado estos últimos días. Es que el canal, cuyo dueño es Daniel Vila, dio de baja un programa nocturno que se posicionaba como una de las máximas apuestas del 2022.

A poco tiempo de iniciado el 2023, América TV se desprendió de un ciclo que en su momento causó furor. Se trata de La Puta Ama, conducido por Florencia Peña, que llegó a su fin en la jornada del jueves 26 de enero entre bajo rating y su compromiso actoral con la obra de teatro de Casados con hijos, por lo que realizó un emotivo cierre.

"Intentamos hacer algo divertido, algo disruptivo, que tuviera que ver con llevar alegría a las casas y no con meternos en la vida de los demás. Siempre tratamos de ser buena onda y eso creo que sí se reflejó", expresó antes de despedirse. "Nunca imaginé que este programa generaría tanto debate, pero esta bueno ir por la vida rompiendo moldes. Para mí, esto fue un avance", agregó.

En última instancia, concluyó el programa con una emotiva frase y dejando la puerta abierta para volver a América TV: "Me llevo mucho amor de este canal que no conocía, que me abrió sus puertas. Fuimos muy felices, agradecemos esta oportunidad. Hasta luego, esto siempre es un hasta luego". Además de su testimonio al aire, Flor Peña utilizó su cuenta de Instagram para retratar cómo se vivía el último programa en el estudio a través de un compilado en el que aparecen varios momentos vividos con su equipo de trabajo en La Puta Ama, que se estrenó en mayo del 2022.

Inesperado pase de Sergio Lapegüe a América TV

Según informó Marina Calabró en Lanata Sin Filtro, Lapegüe recibió una oferta muy tentadora por parte de América TV. Frente a esta oferta, el periodista abandonaría su puesto en TN, en donde lleva varios años trabajando frente al noticiero. Pero al parecer, esta propuesta empezó a tener más peso.

Al parecer, la señal que dirige Daniel Vila quiere convocar a Lapegüe para conducir un Late Night Show con entrevistas, música en vivo y humor. Precisamente, la propuesta es realizar un formato bastante similar a Los Mammones que conducía Jey Mammón, uno de los mayores éxitos de América en los últimos años.

Además, la idea también es convocarlo para un ciclo informativo en A24 y un programa radial en La Red, "con una muy buena base económica", según dio a conocer Calabró. Por su parte, el periodista aún no confirmó nada al respecto y, desde el canal, tampoco brindaron declaraciones.