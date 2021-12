Una figura de Cortá por Lozano renunció en vivo: "Me corro"

Sorpresivo momento en el último día del año 2021. Verónica Lozano se quedó sin una de sus máximas figuras para 2022. ¿De quién se trata?

El año 2021 trajo muchas noticias en cuanto a materia televisiva. Muchas fueron las personas que comenzaron, terminaron y abandonaron programas. En Cortá por Lozano no hubo excepciones, ya que en el último día de esta temporada fue una de sus figuras la que decidió pegar el portazo y anunciar su renuncia en vivo.

En forma emotiva, Vero Lozano explicó que Belu Lucius es quien decidió dar un paso al costado: "Hoy es el último día de Belu. No va a estar más con nosotros y respetamos su decisión. Ha sido un placer inmenso tenerte. Sos una excelente profesional, compañera, siempre bien dispuesta, generosa, amorosa, talentosa, humilde. Sos un montón de cosas: atenta, solidaria"

Por su parte, Belu Lucius se despidió del programa con cálidas palabras y expresó las razones por las que decidió terminar su participación en el ciclo emitido por Telefe: "Me corro porque necesito priorizar a mi familia. Saben lo que los quiero. Vero, te hablo en primera persona a vos: sabés lo que te admiro. A todos los que están acá adelante y atrás. Voy a poner la prioridad en mi familia, como todos dijeron acá. Y le mando un beso muy grande a mi marido, el amor de mi vida, y a mis hijos que les voy a dedicar todo el tiempo que pueda porque estos años estuve un poquito ausente y no quiero ser culposa de esa situación".

"Quiero ser la mamá que los vea crecer y les dé todo lo que les pueda dar. Intento hacerlo en todas mis posibilidades. También les quiero mandar un beso y mucho amor a todos los que nos están viendo y nos mandan mensajes a todos todos los días y que nos siguen por medio de la pantalla. Y un gracias. Un muchas gracias por siempre por todo el amor y el respeto", cerró Belu Lucius, quien priorizará a sus hijos el año próximo y se tomará un descanso de la pantalla chica.

El fugaz romance entre Verónica Lozano y Nicolás Repetto

Verónica Lozano y Nicolás Repetto protagonizaron uno de esos romances que, muchas veces, la televisión argentina se encarga de ocultar o de hacerlos pasar desapercibidos. Los conductores de Telefe tuvieron un amor fugaz del que se conocen muy pocos detalles en la pantalla chica nacional y en los medios de comunicación en general.

La actriz, exmodelo y psicóloga de 51 años está casada con el empresario Jorge "El Corcho" Rodríguez. Sin embargo, antes de conformar un matrimonio y tener a su única hija Antonia (12) con él, salió con otros famosos desde que Roberto Giordano la invitara a formar parte de la TV Pública por primera vez a inicios de la década de 1990. Uno de esos affaires tuvo como protagonista al propio "Nico" Repetto.

Los conductores de Telefe tuvieron un amor fugaz.

A pesar de todo, el noviazgo no funcionó y a los ocho meses se produjo la ruptura. Con el tiempo, se supieron algunos detalles de los motivos para que eso ocurriera. De hecho, a Verónica la acusaron muchas veces de haberse hecho famosa gracias a Nicolás, a lo que ella suele responder: “Esa relación fue una resta que no agregó a mi carrera. Me molesta que crean que le debo algo: en la tele evolucioné ya separada de él. Lo único que me redituó es un ingrediente cholulo que ensució mi figura”.