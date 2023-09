Una figura contó lo que Telefe no quiere que se sepa: "Lo viví en carne propia"

Una figura de Telefe rompió el silencio para hablar de una situación ocurrida puertas adentro que puso contras las cuerdas al canal. De quién se trata.

Telefe es el canal más visto de la televisión argentina desde hace bastante tiempo, ganándole a las competencias como América TV y El Trece, cuya grilla de programación se nutre más que nada por realitys shows. En este contexto, una figura que brilló en uno de los programas furor del canal salió con los tapones de punta y reveló detalles inesperados que ocurrieron puertas adentro.

Entre 2022 y 2023, Telefe puso al aire realitys shows como La Voz Argentina, Gran Hermano, Quién tiene la máscara, Masterchef y ahora Got Talent Argentina. Pero en los últimos días hubo declaraciones vinculadas a un programa específico del canal que se emitió en el 2021: Bake Off Argentina conducido por Paula Chaves.

"No sé si está bien decirlo, pero cuando yo vi el furor que fue Gran Hermano y toda esta locura de la gente en las redes preocupada por cada uno de los participantes, dije ‘esto no termina bien’", lanzó Gino Minnucci, el exparticipante del reality show gastronómico y uno de los más queridos por el público. El cocinero dialogó con Juan Etchegoyen en Mitre Live para revelar el calvario que sufrió a la hora de ser eliminado del certamen y enfatizar en la salud mental, luego de los recientes episodios de los exparticipantes del programa que condujo Santiago Del Moro.

"No lo dije por ser adivino, fue porque yo lo viví en carne propia a otra medida. Cuando baja la efervescencia, la fama, te preguntás ‘¿ahora qué?’. Te agarra una desolación y un sentimiento como que estás viviendo en una burbuja. Llegó mi momento y de repente ese momento desapareció", se lamentó. Al mismo tiempo confesó lo peor de haber participado de Bake Off Argentina: "Estaba muy bajoneado, sin rumbo, sin ganas de hacer ejercicio y es una desolación que no entendés por qué te pasa. Yo creo que a Maxi lo que le pasó es que lo artístico es un destino incierto. Sos un producto que sirve o no, te usan y te desusan, sos funcional al show o no".

Marcos de Bake Off reveló una insólita cláusula de Telefe: "No podíamos"

Marcos Perren, exparticipante de Bake Off Argentina (Telefe), hizo una inesperada revelación sobre el exitoso programa de pastelería en el que participó en 2020. Este comentario lo realizó a través de un posteo publicado en su cuenta de Twitter en octubre de 2022.

"¿Quieren un dato random? En el contrato de Bake Off, aclaraba que no podíamos hablar de lo que pase en el programa antes de que salga en vivo", publicó Marcos en su cuenta de Twitter, y más de 20 mil usuarios le dieron like y le respondieron sorprendidos.

"¿Lo random? La cláusula ESPECIFICABA que incluso estando fuera del Planeta Tierra o de la Vía Láctea no podías contar lo sucedido", agregó Marcos, generando una sorpresa aún mayor entre sus espectadores. Por último, hizo una promesa para corroborar sus dichos: "Prometo encontrar el contrato y mostrar esa parte".