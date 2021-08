Una exfigura de El Trece se pasaría a Telefe: “Sería mi sueño”

El conductor de TV se sinceró en un reportaje y dejó en claro que le encantaría ser parte de una apuesta del canal de las pelotas.

Nicolás Occhiato comentó en una reciente entrevista que está en tratativas para convertirse en una de las figuras de Telefe, emisora donde llevaría adelante el clásico programa de entretenimientos: El Último Pasajero. Según la información que circula en varios portales, la conducción del ciclo sería compartida con Zaira Nara, aunque aún no hay confirmaciones al respecto.

“Estuve teniendo charlas con Telefe pero no hay nada confirmado por ahora. Y ojalá se dé, sería un sueño para mí seguir en la conducción y con un gran proyecto. También depende de cómo siga la pandemia”, expresó el conductor de TV, en diálogo con Primicias Ya, en referencia a cuán dispuesto está a ser parte del canal de las pelotas. Este paso supondría un progreso en su carrera, ya que nunca ha ocupado el rol de presentador en un canal líder.

De ese modo, Occhiato dejó en claro que quedó lejos aquel joven recién salido del reality show de El Nueve, que era conocido por ser el novio de Flor Vigna. Con el correr del tiempo, la carrera del conductor evolucionó y hoy en día disfruta de un gran presente laboral, con su nueva señal multiplataforma, Luzu. “Lo vengo laburando hace tiempo y claramente es uno de los motivos por el cual no acepté estar en La Academia, hoy no estoy en condiciones de ensayar nada porque estoy todo el día metido en la productora, además estoy con Tenemos Wifi todos los días en vivo por KZO. O sea que tiempo no estoy teniendo y ese es uno de los motivos también”, lanzó al respecto.

En una entrevista con Gente, hace algunos días, el presentador hizo alusión a su necesidad de acercarse a un público de otro rango etario, por lo que apareció Luzu TV. “Quería llegar gente de mi edad y más chica, gente contemporánea, de mi generación que tampoco le hablo en la tele, viste que hoy la tele tiene un promedio de edad más alto. Necesitaba ponerme frente al micrófono para hablar de las cosas que le pasan a la gente de mi generación, de los mandatos sociales que vienen de nuestros viejos”, explicó.

Occhiato fue el ganador de Bailando 2019.

Rechazó a Marcelo Hugo

“Hablé con Marcelo en su momento y no es por todo lo que se dijo. Él sabe el motivo por el cual no acepté y está todo bien”, aclaró en primera instancia Occhiato, en alusión a la gran cantidad de especulaciones que hubo cuando se supo que no estaría en Showmatch: La Academia. Y siguió: “El programa de Marcelo es un programón y yo a Marcelo estoy agradecido de por vida, no solo por lo que me dio ese año que estuve en el Bailando sino por cómo me trató a mi desde lo personal, a mí y a mi familia. Es una persona que admiro mucho y tuvo un trato excelente siempre”.