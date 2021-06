Telefe prepara la vuelta de El último pasajero con Nicolás Occhiato, Paula Chaves y Zaira Nara

El último pasajero fue uno de los éxitos más recordados de Telefe y la señal de las tres pelotas planea revivirla con trío de nuevos conductores.

La pandemia hizo que los canales de televisión cambiaran sus planes de programación en más de una oportunidad, y aunque estaba todo listo para que volviera El último pasajero a Telefe en 2020, con la conducción de Leandro "Chino" Leunis y Laurita Fernández, la idea no se pudo concretar. Sin embargo, todo indicaría que este año volverá el programa que regala viajes de egresados pero con nuevas figuras.

Según adelantó Pablo Montagna en Pasa Montagna, Radio Rivadavia, el canal de las pelotas convocó Nicolás Occhiato como conductor y se rumorea que estará acompañado por dos figuras femeninas del canal que actualmente no están en pantalla: Zaira Nara y Paula Chaves. Al igual que en las ediciones en las que estuvo al frente Guido Kaczka, entre 2005 y 2009, el programa saldrá al aire los fines de semana y será producido por Kuarzo.

Cabe señalar que hace unos meses, Occhiato decidió no formar parte del staff de ShowMatch: La academia, a pesar de que le correspondía defender su título como último ganador del Bailando, decidido a encarar un proyecto que lo ayudaría a crecer como animador. Actualmente conduce Tenemos WiFi en KZO, de lunes a viernes a las 19:30, y hasta mediados de marzo hizo Todo puede pasar, en la pantalla de El Nueve.

Por su parte, el gran proyecto de Paula iba a ser la tercera temporada de Bake Off, que aún no tiene fecha de inicio, pero genera muchas expectativas en el público, ya que la edición de 2020 fue un éxito de audiencia. Y al igual que Zaira, en las últimas semanas se sumó a La peña de Morfi para acompañar a Jésica Cirio durante la licencia médica que se tomó Gerardo Rozín.

A pesar de haber sido elegidos para formar una dupla en 2020, al no poder hacer el programa, Laurita firmó contrato con El Trece y luego de un buen desempeño junto a Ángel De Brito en Cantando 2020, se prepara para debutar con El club de las divorciadas el lunes 14, de 16:00 a 17:00 horas. Mientras que Leunis actualmente no pertenece a ningún canal. “Estuve siete años haciendo programas casi ininterrumpidamente, bueno, ahora hay una pausa. Lo primero que vino fue tristeza, frustración, bronca porque no estaba pasando lo que yo quería”, reveló en una entrevista.