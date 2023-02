Una decisión de Telefe podría cambiar el rating de Gran Hermano por completo: "Lo peor que pueden hacer"

Santiago Del Moro comunicó una noticia que fue criticada por los fanáticos de Gran Hermano. Qué pasará en el reality show de Telefe.

Gran Hermano transita la recta final en la pantalla de Telefe con la presencia de tan solo siete participantes. Sin embargo, la extensión de su final por un més más y la rotunda decisión de la producción comunicada por Santiago Del Moro, generó un sinfín de reacciones negativas por parte de los seguidores del programa que podría dejarw consecuencias en el rating.

Los nuevos ingresos a la casa de Gran Hermano revolucionaron Telefe y están todos a la expectativa de ver qué va a pasar. Serán un total de seis participantes el lunes 20 de febrero y ya se filtró de quiénes se podría tratar.

Según el periodista de espectáculos Ángel De Brito que conduce LAM por América TV, van a entrar familiares y/o amigos de Marcos, Julieta, Daniela, Nacho, "La Tora", Romina y Camila, los integrantes que todavía siguen en carrera en Gran Hermano. Lejos de estar de acuerdo con esta decisión, De Brito advirtió: "Lo peor que pueden hacer es meter familiares. Rompen el aislamiento, la base del juego. Hay mil opciones más interesantes".

Además, en las redes sociales, los fanáticos del reality show de Telefe opinaron lo mismo, por lo que será todo una incógnita cómo repercutirá esta situación en el rating, teniendo en cuenta que Gran Hermano es el programa más visto de la televisión argentina desde que comenzó en octubre de 2022. "Ya es cualquier cosa"; "Hagan un informe de Gran Primo"; "Estaría bueno que no interfiera la producción", fueron algunos de los comentarios expresados.

Filtran la verdadera identidad de "Gran Primo" y tiembla Telefe: "Habla con los chicos"

Gran Hermano 2022 (Telefe) enfrenta fuertes rumores de fraude desde que Romina Uhrig nombró a un tal "Gran Primo", una persona que les filtraría información del afuera a los participantes. Ahora, por fin se supo más sobre esta misteriosa figura.

Todo comenzó cuando Uhrig, la líder de la semana, dijo al aire que iba a salvar a Daniela Celis pero que, tras una conversación con "Gran Primo", se dio cuenta de que lo mejor era salvar a Julieta Poggio. El video del momento se viralizó en pocos minutos y millones de usuarios se preguntaron quién será esta persona.

"Yo estoy muy confundida, hoy me confundí más porque hablé con ‘Gran Primo’ y como que ya tenía tomada la decisión, pero me dijo unas cosas y me hizo confundir mucho”, había declarado la exdiputada en vivo. Más tarde, Santiago del Moro dijo que se trataba de Juan, el psicólogo de la casa, cuyo trabajo es escuchar y asistir a los participantes.

Sin embargo, luego Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), intervino y dijo que "Gran Primo" no era el psicólogo, sino otra persona que suplanta a Rodrigo Vals, la voz principal de Gran Hermano. “Es el que habla con los chicos en el turno noche”, aseguró. Si esto es cierto, esta persona estaría filtrando información del exterior, algo que está terminantemente prohibido en las reglas del juego.