Una cantante le confesó su amor a L-Gante y recibió una insólita respuesta: "Me esperan con el cinto"

El cantante se estrenó como jurado de Canta Conmigo Ahora y conquistó a varios miembros del programa, pero una cantante se animó a confesarle su amor.

Tras su debut en Canta Conmigo Ahora (El Trece), L-Gante conquistó a una compañera de trabajo y ella le confesó su amor en vivo. Ante la inesperada declaración de su colega, el intérprete de Perrito Malvado tuvo una insólita reacción.

La situación se dio mientras algunos de los jurados le daban la devolución a un participante que cantó un tema de Gloria Estefan. Mientras recorría la tribuna, Tinelli le pidió su opinión a Ana Devin, una de las cantantes que votó de forma positiva a la participante. Sin embargo, a la hora de dar su devolución, la jurado sorprendió con una fuerte confesión: "Estoy en una, muy desconcentrada por la presencia de L-Gante".

"Me pasan un montón de cosas con L-Gante. No quiero incomodar, pero te soy muy sincera", continuó Devin ante la consulta de Marcelo Tinelli. De inmediato, el conductor se acercó al cantante de cumbia para hablar sobre esta inesperada confesión. "Está muy bien. ¿Qué le estará pasando por la cabeza?", replicó L-Gante.

"Siento una admiración profunda por él y me pone muy nerviosa. No puedo mirar para otro lado porque él está acá. Solo lo miro a él", explicó Ana ante la risa del novio de Tamara Báez. "Sh, no digamos más nada porque después en casa me esperan con el cinto", sentenció L-Gante e hizo caso omiso a la declaración de amor de su compañera de trabajo.

Cande Tinelli "se colgó" en votar en Canta Conmigo Ahora: "Solo tenías un trabajo"

Cande Tinelli llamó la atención de todos por no seleccionar a un participante que deslumbró a todo el jurado de Canta Conmigo Ahora por El Trece. Frente a la pregunta de su padre, explicó el insólito motivo: se compenetró tanto en la performance que se olvidó de votar y las redes sociales no se la dejaron pasar.

La hija de Marcelo Tinelli forma parte del jurado de Canta Conmigo Ahora conformado por 100 especialistas. La presentación del participante uruguayo Martín Abascal deslumbró a todos, pero sorprendentemente, Cande no emitió su voto y dio una insólita justificación.

"Quiero hablar porque pasó algo muy loco. Cristian Castro me cantaba a la vez acá y yo desde que empezó a hablar dije 'uh viene en una'", comenzó el relato de "Lele". Por este motivo confesó que se olvidó por completo de votar a Martín y cuando quiso acordar, la canción ya había culminado.

"Se colgó", interrumpió Coti para sintetizar lo que había ocurrido. "No llegué, es real esto. Me olvidé, se me fue, pero es positivo", indicó Cande. Frente a esa situación, las redes sociales ardieron tanto en los comentarios dentro de la publicación de El Trece como por parte del público, que se las ingenió para expresarse al respecto.

Por su parte, Coti dio su devolución y llenó de elogios al participante uruguayo, quien ya tiene un antecedente dentro de la televisión y el mundo del espectáculo. "Muy bien elegido el tema, eso también es de artista. Parece que ese tema fue escrito para él y eso habla bien de un intérprete", resaltó el artista, quien confesó que casi comete el mismo error que la hija del "Cabezón": "También me colgué por momentos pero me acordé a último momento. Somos los dos colgados pero ella es un poquito más que yo".