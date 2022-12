Un participante abandona Gran Hermano: sorpresiva renuncia en Telefe

Un participante de Gran Hermano estalló contra la producción de Telefe y advirtió que se va del programa. Los motivos de la fuerte renuncia de un integrante de la casa.

La gala de Gran Hermano del pasado lunes 26 de diciembre tuvo de todo: repechaje, expulsión y mucha bronca. En dicho marco, un participante estalló de furia contra la producción de Telefe y tomó la drástica decisión de abandonar la casa, por lo que el resto de los integrantes quedaron conmocionados.

En dicha edición, Daniela Celis y Lucila "La Tora" volvieron a entrar al reality por medio del voto del público. Sin embargo, y de manera inesperada, Santiago del Moro le anunció a Juliana Díaz que estaba expulsada de la casa por haber incumplido el reglamento de filtrarle información del exterior a sus compañeros. Por lo tanto, Agustín "Frodo" Guardis terminó ingresando en su lugar por haber sido el tercer concursante en sacar votos.

Como consecuencia de esto, Maxi Giudici quedó completamente desencajado por la sanción a su novia y decidió renunciar a Gran Hermano. De hecho, en Pluto TV se pudo ver que fue al confesionario, aunque todavía no se filtró la charla que tuvo con la producción. Lo que sí se vio es que el salteño salió al patio y le comunicó a Nacho, Lucila, Alfa, Julieta, Marcos, Thiago y Agustín que deja la casa. "Me quiero ir", le anunció a sus compañeros mientras lloraba. Sin embargo, Alexis "El Conejo" Quiroga reveló la charla que mantuvo con Maxi, que le indicó por ahora que se quedará "uno o dos días más".

Maxi Giudici quiere abandonar Gran Hermano tras la expulsión a Juliana.

Qué le dijo la producción de Gran Hermano a Maxi tras su renuncia al programa: la picante advertencia

De acuerdo a lo que Julieta comentó, Maxi le reveló a Nacho que la producción de Gran Hermano le advirtió que si renuncia al programa tendrá que devolver el dinero de todo lo que ganó por su estadía dentro de la casa. Al parecer, en el contrato del reality figura que si un participante se va por su cuenta, pierde todo lo que recibió hasta el momento.

Maxi estalló contra la producción de Gran Hermano tras la expulsión a Juliana

Maxi no pudo evitar quebrarse en llanto al conocer la sanción de la producción e incluso aseguró que "era su culpa la expulsión" de Juliana. "No me puede estar pasando esto, no pueden ser tan soretes. Yo me voy a la mierda", lanzó el cordobés entre lágrimas mientras recibía el consuelo de Marcos, Agustín y Alexis "El Conejo".

Con gran angustia, Maxi se quejó por la decisión de los producción y aseguró que "podrían haber esperado un tiempo más" para expulsar a Juliana y demostró que le parecía una resolución injusta. Enojado, el cordobés aseguró que quería irse de la casa, pero obtuvo la contención de sus amigos quienes le aseguraron que "Juliana no querría eso para él".