Un nuevo panelista se suma a Intrusos: de quién se trata

Intrusos sumará un nuevo panelista a su staff y te contamos de quién se trata.

Intrusos se encuentra en plena transición tras la salida de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, y en las últimas horas se confirmó que se sumará un nuevo integrante al panel del histórico programa de América TV. El periodista que se integrará a Intrusos logró posicionarse como un destacado especialista en espectáculos desde el comienzo de la pandemia, comenzará su nueva labor en el ciclo desde este miércoles 9 de febrero y lo hará de forma permanente.

La salida de Lussich y Pallares de Intrusos generó una ola de cambios impensados en un programa que había logrado estabilizarse y encontrar un nuevo ritmo desde la partida de Jorge Rial a principios del 2021, tras más de 20 años al frente del ciclo. Pese a las especulaciones sobre quién podría reemplazar a la dupla en la conducción, las autoridades de América TV decidieron darle la oportunidad a una figura del canal: Florencia de la V. A ella se sumaron los regresos de algunos históricos del programa, como Luis Ventura y Marcela Tauro, pero en las últimas horas se confirmó la llegada de un nuevo panelista.

Se trata nada menos que de Juan Etchegoyen, quien logró mucha visibilidad durante la pandemia gracias a Mitre Live, un ciclo de entrevistas en vivo por Instagram Live que hace para Radio Mitre. Desde el mediodía de este miércoles 9 de febrero, Etchegoyen se sumará de forma estable al staff de colaboradores de Intrusos. El periodista ocupará el lugar de Daniel Ambrosino, que se tomará vacaciones durante las próximas semanas, según confirmó la propia Flor de la V. Para Etchegoyen será una nueva oportunidad en América, ya que los fines de semana es parte de Emparejados, el programa que conducen Sabrina Rojas y el Tucu López.

Flor de la V destrozó a un compañero suyo en vivo

"Gonza, tengo que decirte algo. Estoy muy enojada con vos porque no hacés quedar como el traste", comenzó diciéndole Flor a Vázquez, que no terminaba de saber qué sucedía, mientras en el piso algunos compañeros ya se reían. Fue la misma conductora la que explicó por qué estaba enojada, ya con los panelistas del ciclo estallando en carcajadas: "¡No te bañaste para ir a los premios! Fuiste con la misma camisa que tuviste todo el día. Sos un croto, Gonzalo. Vos vas en nombre nuestro, en nombre de Intrusos".

Lejos de hacerse el desentendido o desmentir a Flor de la V, Gonzalo Vázquez replicó: "Es verdad eso, Flor. Y te digo algo: anoche tampoco me bañé porque quería venir con la energía que había en ese lugar". "Estoy sucio desde ayer. Hace 24 horas que no me baño", agregó el cronista, divertido con el reproche de la conductora de Intrusos. Pese a esta última aclaración, Flor de la V reconoció que "por lo menos", ahora se había cambiado la camisa. "El calzón me lo cambié también. Me lo lavé y me lo cambié", sumó Vázquez, con una sonrisa en su rostro. Para cerrar, la conductora le pidió que fuera a pegarse un "duchazo".