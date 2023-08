Un famoso irrumpió en la TV y se quebró al aire: "No tengo ganas de vivir"

El famoso reapareció en los medios luego de un preocupante video donde hizo públicos sus malestares y dolores.

Días atrás el diseñador Daniel Casalnovo compartió con todos sus seguidores un preocupante video donde habló de las secuelas del COVID-19 que aún sufre y la depresión que enfrenta tras la muerte de su madre, al punto de no querer vivir más. En las últimas horas, Casalnovo reapareció en la televisión y se quebró en medio de un móvil al contar el dolor que lo atraviesa.

Cuando un movilero del programa Socios del Espectáculo (El Trece) le preguntó al diseñador por las repercusiones que trajo su video, este reflexionó: "No lo pensé, fue algo que me pasó porque vengo atravesando secuencias en la vida que se sumaron a las secuelas que me dejó el COVID. La pasé muy mal, estuve un mes internado en Los Arcos. Mamá estuvo internada en otro lado y cuando salí ella falleció, entonces después de todo eso quedé muy mal. Lo de mi mamá fue terrible y la extraño hasta el día de hoy, no lo entiendo. Por eso no creo en Dios. Dejé de creer en Dios, estoy enojado".

"Me quiero ir con mi mamá. Acá ya hice todo lo que tenía que hacer. A mí me da lo mismo vivir que no vivir. No le tengo miedo a la muerte y extraño a mi vieja", agregó sin poder ocultar las lágrimas de angustia.

Qué decía el video de Daniel Casalnovo que preocupó a sus seguidores

"El daño que me causó el COVID-19 en los órganos podría estar relacionado con los momentos que estoy pasando, que son bastante graves, tener daños en el corazón, los riñones, la piel y en el cerebro. No se sabe cuánto podrían durar estos efectos. A veces no se cómo afrontar el duelo de haber perdido a mamá sin llegar a despedirme de ella de haber estado tan grave internado en la misma fecha y no haberme ido con ella, hubiera sido fantástico. Ella quiso que me quede Yo la verdad NO!", reflexionó Casalnovo en el video que preocupó a sus seguidores.

"Morirse en tiempos de pandemia por coronavirus es irse en soledad y sin despedidas. No es fácil gestionar ese dolor interno que provoca la muerte, más aún cuando no hemos podido acompañar, escuchar su voz, dar una última caricia, agarrar fuerte la mano de la persona a la que amamos antes de que se vaya. (...) Me pueden ver feliz en mis redes sociales! Es solo producto de mi mamá! No Mio ! Ella me da fuerza yo no tengo ganas", siguió, motivando cientos de reacciones alarmantes de sus seguidores en Instagram.