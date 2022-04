Un exparticipante de El hotel de los famosos explotó contra el reality de El Trece: "Sentí homofobia"

Un exparticipante de El hotel de los famosos volvió a referirse sobre su polémico paso por el reality de El Trece y destrozó al ciclo, una de las grandes apuestas del año para el canal. "Sentí homofobia y xenofobia", aseguró de forma lapidaria esta celebridad, que abandonó el certamen en medio de una importante controversia.

El hotel de los famosos es una de las apuestas más importantes del año para El Trece y la misma le está rindiendo sus frutos a la señal del Grupo Clarín. Los escándalos son una constante en el certamen donde distintos famosos compiten en todo tipo de desafíos. Entre las controversias se destacan algunas muy particulares, como cuando Leo García se escapó del certamen.

Desde que el artista dejó la competencia aprovechó cada oportunidad que tuvo para despotricar contra El hotel de los famosos y algunos de sus participantes. "Me equivoqué, estoy arrepentido de haber participado. No me imaginé que iba a ser tan horrible", disparó Leo García en diálogo con Por si las moscas (Radio de la Ciudad/La Once Diez).

Sin embargo, lo más duro llegó a continuación con una lapidaria denuncia contra el ciclo de El Trece: "Sentí homofobia y xenofobia, fuimos discriminados Kate (Rodríguez) y yo". "Me molesta que se metan con mi sexualidad, hicieron humor con eso y no va. Hay que ser más respetuoso", agregó Leo García en su grave denuncia pública. Vale recordar que el músico tuvo una relación bastante tensa con todos sus compañeros durante su estadía en El hotel, lo que complicó su estadía en el reality de El Trece.

Matilda Blanco destrozó a sus compañeros de El hotel de los famosos

"Con el tiempo la cosa empezó a cambiar y se empezó a notar la hilacha. Hubo muchas personas que me parecieron súper falsas", contó Matilda Blanco en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de La Ciudad). Pero lejos de frenarse ahí, la última eliminada de El hotel de los famosos disparó contra dos ex compañeros en puntual. "Pato Galván por ejemplo quiso mostrar una imagen que no tenía, me impresionó todo lo que inventó sobre un chiste que le hice, como que lo había ofendido", apuntó primero Matilda.

"Y después en el caso de Martín Salwe, que lo conozco desde muy chico, creo que se desesperó mucho cuando tuvo la posibilidad de tener cámara y fama", agregó muy picante la ex participante. Pero eso no fue todo porque también la ligaron otros dos competidores de El hotel de los famosos: Sabrina Carballo e Imanol Rodríguez. "En su tibieza no se la juegan por nada pero siguen ahí", sumó Matilda, que terminó su participación en el programa de El Trece en medio de una fuerte polémica, con el pedido de Rodrigo Noya de reemplazarla como eliminada.