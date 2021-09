¡Un descontrol! La fiesta de los actores de La 1-5/18 organizada por El Trece: "Me siento mal"

Tras el estreno de la novela 1-5/18, los actores asistieron a una descontrolada fiesta organizada por El Trece. De manera inesperada, un miembro del elenco se sintió mal y el video se viralizó.

La 1-5/18, novela de El Trece, tuvo su estreno el pasado lunes 20 de septiembre. La nueva apuesta de Adrián Suar fue bien recibida por los televidentes, aunque también hubo memes y reacciones por la propuesta de la tira. Tras los primeros capítulos, los actores fueron invitados a una fiesta organizada por el canal y todo terminó en descontrol. Curiosamente, un miembro del elenco expuso el mal momento que atravesó en medio de la celebración.

Los videos fueron publicados por Ángela Leiva, una de las figuras de La 1-5/18 que fue muy elogiada por el público tras la emisión de los primeros capítulos. En las imágenes, la actriz mostró cómo fue parte de la fiesta y también se grabó dándole besos a varias actrices de la novela: Agustina Cherri, Lalinga Rolinga, Julieta Ruiz, Julieta Bartolomé, Ornella D’ Elia y Shirley Briceño, entre otras.

El video se viralizó en las redes sociales y también generó una suerte de incertidumbre el comentario que realizó una de las actrices. En una de las historias que subió, la actriz Juli Bartolomé manifestó: "Me siento mal". Y luego, Ángela le dio un beso y lo publicó en las redes.

La fiesta del elenco de actores y actrices de La 1-5/18 que organizó El Trece.

¿Qué otros actores formaron parte de la fiesta de La 1-5/18? Además de Ángela Leiva y las otras actrices mencionadas, Esteban Lamothe, Lali González, Gonzalo Heredia, Luciano Castro, Bárbara Lombardo, Leticia Bredice, Roly Serrano y Maxi Ghione, entre otros, dijeron presente.

La celebración fue doble para La 1-5/18 ya que el estreno del lunes tuvo un rating nada menos que de 14.7 puntos, cifra que El Trece y el productor Adrián Suar sin dudas extrañaban. De hecho, superó a "Doctor Milagro", telenovela internacional que adquirió Telefe y que le venía ganando tranquilamente a ShowMatch, conducido por Marcelo Tinelli.

Gonzalo Heredia se enojó tras las críticas que recibió la novela "La 1-5/18"

Gonzalo Heredia no se escondió tras las críticas que La 1-5/18 recibió luego de que la acusaran de "romantizar la pobreza". En diálogo con Radio de la Ciudad, expresó: “Cuando salió el tráiler se dijo de todo. Siempre hay detractores y críticos para todo. La ficción en sí no es una bajada de línea de lo que está pasando, ni se romantiza la pobreza. No es eso, es un universo, una ficción que transcurre en un barrio pero podría ocurrir en cualquier otro lado”.

“Yo entiendo todo eso de decir ‘qué poco creíble Gonzalo Heredia haciendo de villero’. Es todo ficción y puede estar contada por todos y desde cualquier lugar, siempre es una ficción. El tema es que siempre caen contra la industria nacional, porque si esto sería material de una plataforma de otro lugar, se ve y no le tiran con todo como a esto”, agregó el actor, muy molesto.

De qué trata 1-5/18, la nueva telenovela de Adrián Suar en El Trece

De acuerdo a lo que explicó Adrián Suar, la telenovela "1-5/18" consiste "en un ámbito en el que la televisión se metió poco, como por ejemplo en la villa 31 o la 1-11-14, que ahora tienen nombre propio. Yo quería meterme en esa historia para contar un culebrón, no hacer un documental o algo así".

Asimismo, el productor detalló: "En 'El Puntero' tenía algo de eso, pero tratamos de encontrar un equilibrio en los personajes para que se cuente la verdad, sin estigmatizar y con la libertad artística de poder contar historias, donde lo que pasa en la '1-5-18' es propio de lo que inventamos los autores conmigo". Y agregó: "Ahí pasa de todo, hay villanos, heroínas. Hay mujeres fotos. En mis programas, las mujeres casi siempre son fuertes".

Cuándo y a qué hora se transmite "1-5/18", la nueva novela de El Trece

La novela "1-5/18" se emite de lunes a viernes, desde las 22 horas, y la transmisión está a cargo de El Trece. Según indicó Adrián Suar en una entrevista con LAM, entre trabajadores y artistas que forman parte del elenco, hubo 200 personas detrás de la ficción.