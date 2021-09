La 1-5/18: ¿Cómo fue el rating en comparación con Bake Off y Doctor Milagro?

La 1-5/18, nueva novela de Adrián Suar en El Trece, estuvo muy pareja con su competencia de Telefe: Bake Off Argentina y Doctor Milagro.

La 1-5/18, la nueva novela de Adrián Suar, se estrenó hoy lunes 20 de septiembre en El Trece y el nivel de rating estuvo bastante peleado con sus dos competencias: Doctor Milagro y Bake Off Argentina, que se transmitieron simultáneamente en el mismo horario por Telefe.

Real Time Rating fue anunciado minuto a minuto estos resultados provisorios en Twitter y, en un momento, la cuenta notó un detalle: que Telefe había estirado la duración de la novela turca para evitar que la novela de Suar los pasara.

El rating de Doctor Milagro fue oscilando entre 14.6 y 17 puntos, mientras que La 1-5/18 se mantuvo bastante estable en cuanto a valores: fue variando entre los 13 y los 15.3. Cuando aumentaba apenas un poquito, la serie turca inmediatamente subía de forma proporcional. Cuando empezó Bake Off, los puntajes se equipararon y la tira de Suar empezó a cobrar fuerza e incluso llegó a ganarle al exitoso reality de pasteleros amateurs durante la mayor parte del tiempo.

Estos resultados no son sorprendentes teniendo en cuenta que, probablemente, el rating aumentó por el consumo irónico de los usuarios de Twitter, quienes se burlan de la tira televisiva desde que Suar la anunció. Según la mayoría de los internautas, el elenco de actores no es el apropiado para retratar esta historia, la de una comunidad de un barrio de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los actores principales, están Esteban Lamothe, Agustina Cherry, Lali González, Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres y Romina Gaetani.

Sobre los comentarios de La 1-5/18 en Internet, todos consideran que estos actores dan un perfil demasiado hegemónico como para representar a estos personajes: son todos blancos, que cumplen con los estándares de belleza, y en las fotos de las propagandas aparecen posando como modelos, maquillados de manera muy perfecta, con los dientes extremadamente blancos y ropa de marca.

“Ya sé que es ficción lo de Suar, pero que se yo, poné gente más normal, son todos facheros con músculos, lindas, flacas,sin rollos. Es un poco irritante. Hay tremendos actores y actrices que no son tan musculosos ni tienen cuerpos de modelos y la rompen en el teatro no comercial”, publicó una usuaria de Twitter, y muchos estuvieron de acuerdo.

El momento de tensión de Adrián Suar con su elenco actoral

Recientemente, Ángel de Brito, conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM) entrevistó a Suar sobre el estreno de la novela. "Felicitaciones por la nueva ficción. Me imagino que es un momento muy especial para vos", le dijo el periodista. Adrián iba a responder pero justo tuvo que saludar a un grupo de actores que estaban a su alrededor y De Brito le comentó: “Quieren que vayas”, a lo que el productor soltó: "No, no me hablo con el elenco. No los aguanto más, no los aguanto más”.