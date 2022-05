Tras una fuerte disputa, una participante quedó eliminada de El Hotel de los Famosos

Tras una jornada con las emociones a flor de piel, el reality show despidió a una de las participantes más importantes.

Una nueva participante quedó fuera de El Hotel de los Famosos tras una reñida y compleja gala de eliminación que dividió las aguas en el reality show. La emisión del lunes dejó afuera a una importante concursante y muchos de sus compañeros quedaros decepcionados. Tras enfrentar una competencia complicada que mezclaba la estrategia con la destreza física, una querida participante se despidió del programa de El Trece.

Luego de haber sido elegidos por sus compañeros y perder en la instancia del laberinto, Locho Loccisano y Majo Martino se enfrentaron en "la gran H" y se disputaron su lugar en El Hotel de los Famosos con una reñida gala de eliminación. Sin embargo, solo uno de ellos logró triunfar con su destreza física y se coronó como el ganador del desafío.

Unos minutos antes del gran duelo, Locho y Majo Martino compartieron un íntimo momento en la habitación de los huéspedes. En las últimas semanas de competencia, la conductora y el influencer se volvieron amigos muy cercanos y con gran tristeza, Loccisano admitió que si Martino se iba "se iba a quedar solo y sin nadie con quien hablar".

Finalmente Majo Martino se convirtió en la nueva eliminada de El Hotel de los Famosos. Agradecida por la oportunidad que le brindó el programa, la conductora se despidió del reality entre lágrimas. "Los voy a extrañar de verdad, a todos", reveló la conductora

Cabe recordar que la semana anterior, Majo Martino eliminó a Silvina Luna del reality y la modelo admitió que estaba de acuerdo con el resultado. "Quería que se quede Majo. Que empiece a creer en ella y que no le importen las cosas que le digan. La voy a estar apoyando. Me espera la vida hermosa que tengo afuera, me voy con el corazón lleno", dijo Luna antes de despedirse.

Llanto y resignación: la predicción de Majo Martino

Desde que comenzó la emisión del lunes y a sabiendas del desafío que tenía que enfrentar esa misma noche, Majo Martino se encargó de dejar en claro que era muy consciente de que había grandes posibilidades de quedar fuera del programa. "Esta es mi última mañana en El Hotel", reveló Majo Martino.

Mientras preparaba su valija con sus cosas en el caso de despedirse, Majo Martino se quebró y admitió que iba a extrañar muchísimo a sus compañeros. De inmediato, la conductora recibió un tierno abrazo por parte de los demás participantes y contó que se sintió muy reconfortada.