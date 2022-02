Tras tres años de relación, Flavio Azzaro sorprendió con una drástica decisión: "Es un bardo"

Flavio Azzaro se casa tras tres años de novio con Sol Nobile. Conocé quién es ella y todos los detalles de la boda.

Después de tres años de relación, Flavio Azzaro reveló que se casará con su novia Sol Nobile en breve. El conductor de Crónica TV dará el sí con su pareja y fue noticia en las últimas horas en los portales especializados en la farándula argentina.

El presentador de 37 años nacido en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, se conoció con ella porque ambos vivían en el mismo edificio de la Ciudad de Buenos Aires y poco a poco comenzaron un vínculo que terminó en el amor.

Flavio Azzaro se casa con Sol Nobile luego de tres años de noviazgo

Mientras que el periodista se hizo famoso hace ya una década en la televisión nacional a pura polémica por sus frases y las discusiones picantes al aire en diferentes programas, ella es una traductora de francés de 30 años que prefiere el perfil bajo en las redes sociales. De hecho, en su cuenta de Instagram (@solchunobile) tiene menos de 4 mil seguidores contra los más de 137 mil de él (@flavioazzaro).

Flavio Azzaro se casa tras tres años de relación.

El lunes 14 de febrero de 2022, ambos aprovecharán el Día de los enamorados para casarse por civil y el sábado 5 de marzo harán la ceremonia religiosa con una fiesta. Asimismo, el conductor reveló que el viernes 11 de febrero tendrá su despedida de soltero, mientras que la novia ya la tuvo junto a sus amigas.

Cuando fue consultado por Paparazzi sobre la cuenta regresiva para convertirse en un hombre casado y como lo transita, Flavio reconoció: “Estoy bastante tranquilo, pero siempre se van sumando cosas para solucionar. Es un bardo organizar un casamiento”.

Al mismo tiempo que tiene su programa en Crónica, Azzaro se dedica a publicar videos de opinión vinculados con el fútbol en su perfil de YouTube, en el que tiene unos 134 mil suscriptores.

La novia de Flavio Azzaro: Sol Nobile.

El ataque homofóbico de Flavio Azzaro

Mientras en su ciclo en Crónica transmitían un informe acerca de la agresión con una almohada incendiada a Maricafé, un bar gay inclusivo, el presentador comenzó a burlarse del lugar de manera irresponsable y preguntó irónicamente: "¿Qué significa un café GLGTV (sic)? ¿Yo no puedo ir, ponele?".

Cuando sus compañeros en el estudio le respondieron que allí puede asistir cualquiera a dicho sitio, él insistió con su consulta y arremetió: "¿Pero hay cafés que no son inclusivos, que si sos gay no podés entrar?". "Nosotros no formamos parte de la comunidad, entonces es muy difícil hablar desde afuera. Hay gente que forma parte y necesita sentirse más cómodo en un lugar", contestó la panelista que presentó el tema.

"A mí que me gustan las mujeres, ¿puedo ir?", prosiguió el conductor. Descontrolado, y con su compañera visiblemente incómoda, sentenció: "A vos, ´Caro´, ¿qué te gustan? ¿Los hombres o las mujeres?". Cuando ella le contestó que por ahora le gustan "los chicos, aunque más adelante no se sabe", él demostró su homofobia de nuevo y cerró: "Ya está, no pasó nada... La gente pregunta por eso, por tu tatuaje, ¿o vos te pensás que la gente en nuestro WhatsApp pregunta si pasó algo con el almohadón?".

Un día después, Flavio pidió disculpas en vivo en la televisión, pero igualmente fue muy repudiado en las redes sociales.