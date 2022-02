Nicole Neumann reveló la verdad sobre su posible embarazo

La modelo se sinceró sobre su presente amoroso y dejó en claro que no descarta convertirse en madre por cuarta vez.

Nicole Neumann se expresó sobre un insólito pedido que sus tres hijas le hacen, respecto a su maternidad. Después de anuncio del embarazo de Micaela Viciconte y Fabián Cubero, la celeridad no deja de ser consultada por los periodistas sobre las posibilidades de convertirse en mamá nuevamente, junto con su actual pareja, el piloto Manuel Urcera.

La modelo que comenzó su carrera profesional a sus 12 años escribió una llamativa frase en una de sus publicaciones de Instagram, que dio lugar a las especulaciones sobre un embarazo en un futuro cercano. "Volvemos y seremos cinco, ¿o seis?", enunció Neumann, en medio de un viaje de vacaciones que hizo con sus hijas y su novio. Como no podía ser de otra manera, ni bien la cruzaron los noteros de Intrusos la interrogaron al respecto.

"Todavía somos cinco. No es una búsqueda incesante, tanto no, pero seguramente en un momento se dará", enunció la exesposa de Fabián Cubero, sobre cuán expectantes están ella y su pareja por ser padres juntos. Sin embargo, la modelo dejó en claro que quienes más ansias tienen por tener un hermanito son sus hijas, Allegra, Indiana y Sienna. "Mis hijas me piden un hermanito desde hace rato. No me dicen el sexo del bebé, me dicen ‘queremos que tengas un bebé con Manu’. Siempre querían un hermanito, pero sin el nombre del padre. Ahora viene con el nombre del padre incluido", soltó y rió.

Las palabras de Nicole Neumann sobre su separación de Fabián Cubero

Nicole Neumann dialogó con Infobae y se refirió a qué fue lo que más le dolió de su separación de su ex. "Todo comenzó al darme cuenta de que ya no estaba enamorada del padre de mis hijas. Viví ese desamor como una frustración enorme. La culpa me carcomía", 'comenzó su descargo la modelo. "Ejercía una presión constante sobre mí misma: 'No, no puedo separarme, tengo que lograr una pareja perfecta para el resto de la vida'".

"No podía permitirme causarles ese dolor. No quería que mis hijas me viesen triste. Al quedarme sola, bajaba las persianas, cerraba todo y gritaba contra la almohada para descargar todo lo que traía dentro", continuó la celebridad sobre cuán difícil fue la decisión de separarse. Luego aclaró que habló con Gabriel Rolón le marcó el camino sobre cómo debía manejarse en esa situación: "Él me hizo entender que debía sincerarme con mis hijas. Que disimular lo que se vivía en casa era contraproducente".