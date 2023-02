Trabajó en El Trece y filtró si Alfa o Romina se van de Gran Hermano

Un productor que trabajó en El Trece adelantó quién se va de Gran Hermano en la gala de eliminación de este domingo 12 de febrero, que tiene a Walter "Alfa" Santiago y Romina Uhrig como protagonistas.

A horas de la gala de eliminación de Gran Hermano que tendrá como grandes protagonistas a Walter "Alfa" Santiago y Romina Uhrig, quienes vienen de tener fuertes enfrentamientos en las últimas semanas, un productor que trabajó en El Trece decidió filtrar quién se va de la casa.

De acuerdo a lo que trascendió en la noche del sábado 11 de febrero, Franco Mozotegui -productor que trabajó en el Bailando por un Sueño (El Trece) junto a Marcelo Tinelli y que también formó parte de LAM con Ángel de Brito- recibió información sobre quién será el participante que se marcha de la casa de GH.

"Me dicen por cuca que mañana no se va Alfa, se va Romina", lanzó Mozotegui desde su cuenta de Twitter @francomozotegui, situación que generó una ola de comentarios y reacciones por parte de diversos usuarios. Además, lo curioso es que este resultado va en contra de lo que la mayoría de las encuestas indican.nción de los fanáticos del programa emitido por Telefe. Es que ambos están muy enemistados tras varias discusiones que tuvieron en la casa.

Lo cierto es que esta situación pone en jaque a la producción de Gran Hermano y Telefe, teniendo en cuenta que desde dicho programa y canal pretenden erradicar las versiones y denuncias de "fraude" o "acomodo" que durante varios meses vienen circulando.

Romina Uhrig y "Alfa" pasaron del amor al odio en Gran Hermano.

Los nominados de Gran Hermano para la gala de eliminación del domingo 12 de febrero

Durante la noche de este domingo 12 de febrero de 2023, la placa de nominados es muy caliente: Lucila "La Tora" Villar estará junto a "Alfa" y Romina, quienes sin dudas se robarán la atención de los fanáticos debido a la rivalidad que tienen desde hace algunas semanas.

Romina Uhrig lanzó una picante advertencia sobre Alfa en Gran Hermano

En una charla que tuvo lugar en la cocina, Julieta Poggio le comentó a Romina Uhrig cómo fue la escena que Walter "Alfa" Santiago le hizo a Camila Lattanzio en la pileta. "Le hizo una escenita a Camila. Él estaba hablando con ella y ella me preguntó algo a mí. Él estaba como respondiendo y dijo 'bue, no se puede ni hablar'. Y le dije 'ay, Alfa...'", relató.

Inmediatamente después, Romina lanzó una advertencia: "Para mí está solo. Andá a saber si acá adentro, alguna de las personas que estuvieron con él salió a hablar". Y sentenció: "Yo lo veo muy agresivo". Asimismo, se preguntó cómo habrá sido la relación de "Alfa" con su expareja: "¿Viste que esta chica Paula que lo dejó? Andá a saber por qué lo dejó...".

Luego, Julieta contó otro episodio que protagonizaron "Alfa" y Camila: "Hoy, cuando Cami se sentó en el sillón masajeador, también le dijo algo. Y Camila le dijo 'ay, yo quiero sentarme acá, Alfa'". "¿Es boluda o no se da cuenta? No entiendo..., yo jamás le permitiría que me hable así", reflexionó la actriz.