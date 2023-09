Tomás Holder y un anuncio inesperado: "Problema en el corazón"

El influencer hizo un fuerte descargo en redes sociales que sorprendió a sus miles de seguidores y alertó sobre un complicado momento de salud.

A poco de su debut en el Bailando 2023 como una de las figuras más prometedoras del certamen, Tomás Holder generó preocupación con un inesperado anuncio en sus redes sociales. El influencer hizo un fuerte descargo tras una tensa situación que vivió en televisión y contó la verdad de la angustiante situación que atraviesa.

Este martes 5 de septiembre, Holder fue como invitado a Intrusos, pero protagonizó un encontronazo con la panelista Karina Iavícoli porque lo juzgó por estar con la capucha puesta y lo acusó de "parecer un motochorro". Indignado por la situación, Tomás decidió publicar una historia en Instagram en donde contó la verdad del tema.

"Mi mamá tuvo un problema en el corazón nuevamente, ella había tenido un ACV hace dos años", empezó por contextualizar Holder. En este marco sumó: "Se tuvo que volver a Rosario y no llegué ni a verla. Estuve todo el día mal y triste, hace más de 5 meses no comparto nada con ella".

Luego, explicó cómo fue la interna con Intrusos y por qué la situación le disgustó tanto. "No cancelé para ir al programa, pero les avisé: 'chicos, voy con capucha, estoy medio bajón y voy así nomás'. Pero lo primero que hacen es decirme que parezco un motochorro con capucha", explicó. Además, reflexionó: "Si fue Duki, Luis Miguel o algún jugador nadie diría nada".

Finalmente, concluyó: "Solamente sepan que el problema no lo tengo yo, sino la gente de mierda que le gusta arruinar vidas". De esta manera, Holder dejó en claro que no atraviesa un gran momento personal y pero que no quiere dejar de lado sus responsabilidades laborales.

Yanina Latorre deschavó a Tomás Holder y contó los mensajes que le escribió a su hija Lola: "Videitos"

Yanina Latorre es una de las panelistas más renombradas de la televisión por su verborrágico y punzante espíritu y muchas veces su lengua se mueve más rápido de lo que desearía. En una reciente emisión de LAM en América TV la comunicadora dio a conocer detalles sobre la vida privada de su hija Lola que involucraron al exparticipante de Gran Hermano 2022, Tomás Holder.

La conductora radial solo había tenido un par de apariciones en televisión en calidad de esposa del futbolista Diego Latorre cuando, a sus 40 años, comenzó a ser parte de ciclos de chimentos con su impronta picante. Su amistad con Cristina Pérez la llevó a la radio de la mano de la presentadora de Telefe Noticias y desde ese momento su carrera no tuvo baches. Su figura como panelista fue en ascenso hasta que llegó al ciclo conducido por Ángel de Brito y ahí se ganó un lugar como divulgadora de datos sobre la vida de los famosos.

La fama de Lola Latorre después de ser parte de realities como Cantando 2020 y Showmatch: La Academia hizo que muchas veces Yanina tuviera que referirse a la vida de su hija en televisión. De esa manera se refirió a los mensajes que Tomás Holder le envió a la joven cuando aún no era famoso. "Le mandaba mensajitos privados y videítos por Instagram cuando todavía no sabíamos quién era. Si llega a venir a casa, ¡pum! ¡Qué me importa! ¡Le inyecto metacrilato!", contó la panelista.

“Que ni se le acerque, que mi hija está para otra cosa. ¡Que no la toque! Ella se me va a casar con Felipe, no le gustan los inútiles", sentenció como comentario final Yanina.