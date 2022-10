Tomás Holder desenmascaró a Juan tras su salida de Gran Hermano: "Ahora tengo dudas"

El influencer brindó una entrevista luego de su salida del reality y habló en profundidad de el grupo de "Los Monitos".

Tomás Holder volvió a la pantalla de Telefe tras su salida de Gran Hermano y desenmascaró a Juan, uno de sus principales aliados en la banda de "Los monitos". En su visita al debate del reality, el influencer habló de su estrategia de juego y el fallido rol de su personaje, sin embargo una de sus declaraciones más fuertes fue en contra del taxista. "Ahora tengo dudas de él", aseguró Holder.

"Yo no siento que le haya fallado a nadie. Entré con una idea en la cabeza, soy muy impulsivo. Jugué de una manera. Pienso que tengo 21 años y me salió mal la estrategia, de todo se aprende", empezó por decir Holder, quien quedó eliminado del reality a tan solo una semana de su inicio. Luego, habló sobre "la estrategia" planteada por Juan de salvar a "Alfa" de la placa y no a Tomás, decisión que terminó por dejar al influencer afuera del reality.

"Yo no creo que Martina se haya equivocado, fue lo mejor para el grupo", expresó Holder. Sin embargo, luego añadió: "Ahora tengo dudas de Juan, no sé si nos manipuló".

En ese sentido, Tomás Holder aprovechó para hablar de su verdadera visión de cada participante de su grupo y aniquiló al taxista. "Juan hablaba mucha y usaba mucho el grupo, pero no juagaba nada”, reveló y luego aseguró que él a Juan "lo veía afuera dentro de poco".

Sin embargo, una vez que Santiago del Moro le mostró los clips de Juan llorando por su salida, Holder no pudo evitar conmoverse. Por último, el influencer deseó que su equipo siga "fuerte y unido" y que disfruten la casa.

Tomás Holder se arrepintió del personaje que decidió interpretar

En este mismo ida y vuelta que mantuvo con los analistas y el conductor, Tomás Holder reconoció que fue el personaje que interpretó el que lo dejó afuera. "Fue estrategia. Yo entré jugando así porque afuera gustó, fue un personaje muy querido por el público en el verano. Pero no funcionó”, reveló.

Sin embargo, Holder quiso enfatizar en que, pese a su fallida estrategia, el "es un buen pibe en la vida real". "Lo que dije en la casa se queda en la casa. Yo no pienso así, es más nunca estuve escrachado públicamente. Es todo parte del personaje", enfatizó.

“Es un juego. En la vida real soy un buen pibe. La gente que votó para que salga no influye en nada en mi vida”, continuó Holder. Por último, sentenció: “No siento que jugué sucio, siento que hicimos lo que pudimos siendo 4 contra 14”.

La mamá de Holder le soltó la mano a su hijo: "Lo hubiera sacado a sopapos"

Por decisión de la gente, Tomás Holder se convirtió en el primer eliminado de Gran Hermano (Telefe) y su paso por el reality no estuvo exento de polémicas. Tal fue el impacto negativo de su persona que Gisela, su madre, salió a hablar en los medios de comunicación para contar su dura experiencia como televidente ante las actitudes de su hijo. "Lo hubiera sacado a sopapos de la casa", remarcó.

En diálogo con Mañanísima (Ciudad Magazine), el programa televisivo de Carmen Barbieri, Gisela reveló que sintió desagrado porque su hijo eligió no ser tal como es y, en cambio, optó por construir un personaje: "Yo quería que salga del programa, no me gustaba el personaje que estaba haciendo y a mí me preocupa el después. Esto es un juego, él sale de su casa y mañana no lo recuerda ni Cristo, pero tiene que ir caminando por la calle. Acá en Rosario lo conocen todos. Anoche me partió el corazón: los productores y los psicólogos me dicen 'lo podés ir a saludar, lo vamos a apartar en un cuartito, pero no le podés contar nada de el afuera. Esto es muy fuerte, no le digas nada'".

"Cuando entro, Tomás seguía eufórico y al poco tiempo quiebra. 'Tomás, ¿cómo te sentís más cómodo: con el personaje o siendo Tomi?', le dije. Y me respondió: 'No mamá, muero con el personaje porque cuando quise ser Tomi me sentí débil, sentía que me comía la casa'. El productor me miró y me hizo una mirada para que no diga nada. No estaba preparada para esto", agregó.

Siguiendo el relato de Gisela, Pampito deslizó un comentario sobre las redes de Holder y opinó: "Ayer me puse a ver los mensajes de Tomás y eran todos bastante buena onda, y partir de que está en 'la casa' levantó mucho odio en los comentarios". En consonancia con la reflexión, la mamá de Holder reveló que "fue súper desagradable" lo que mostró su hijo en el reality. "Ni yo entendí. Me dieron ganas de sacarlo a sopapos de la casa. (...) Le hubiese dicho lo mismo que le dije antes de que entre: 'lo más lindo que tienen las personas, y nunca lo pierdas, es la humildad; ese personaje te va a hacer perder", sentenció, confundida por el accionar de Tomás en Gran Hermano.