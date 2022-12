Tini Stoessel sorprendió a Rodrigo de Paul: "Me explota el corazón"

Tini Stoessel volvió a dedicarle un sentido mensaje a Rodrigo de Paul tras el partido contra Países Bajos.

El romántico mensaje de Tini Stoessel para Rodrigo de Paul tras el triunfo de Argentina: "Me explota el corazón"

El romántico mensaje de Tini Stoessel para Rodrigo de Paul tras el triunfo de Argentina: "Me explota el corazón"

Tini Stoessel le hizo una dulce declaración de amor a Rodrigo de Paul tras la victoria de la Selección Argentina contra Países Bajos en el Mundial Qatar 2022.

Una vez más, la artista musical le demostró su apoyo a su novio por su desempeño en el partido, luego de que Argentina lograra vencer a su contrincante en una situación extremadamente desesperante: los tan temidos penales.

El futbolista hizo un posteo en sus redes sociales agradeciéndole al público argentino por su apoyo incondicional, y entre todos los comentarios, se puede leer el que le dejó Tini. "Todo valió la pena.. cada esfuerzo, cada vez que nos caímos, cada vez que dudaron, ¡todo nos hizo más fuerte!", escribió De Paul

“Esto también va por ustedes. No saben qué importante es el apoyo. ¡Están locos, hoy fuimos locales otra vez!”, agregó la estrella del fútbol. Stoessel no se guardó su amor y le dejó un romántico mensaje: “Me explota el corazón. Te amo tanto”.

Horas después, De Paul hizo una publicación en su cuenta de Instagram para darle las gracias a Tini por haber estado a su lado durante el momento más importante de su carrera. "Esta foto es después de Arabia. Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada.

Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo", reflexionó Rodrigo.

Y le prometió que muy pronto iban a poder abrazarse de nuevo: "Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí. Cuando arranco esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra... en poco te abrazo, espéreme un poquito más… GRACIAS. Te amo".

Las reacciones en las redes por la dedicatoria de De Paul a Tini