Tinelli se animó a confesar lo que nunca dijo en vivo: "Lo quiero decir"

El conductor del Bailando 2023 sorprendió a todos con el duro comentario que hizo en la última emisión del programa. La reacción del jurado del certamen.

Marcelo Tinelli arrancó con el Bailando 2023 el lunes y los escándalos en el programa ya están a la orden del día. El conductor abrió su segundo programa en América TV y dejó a todos boquiabiertos por el picante comentario que le dedicó al jurado del certamen de baile.

Como nunca antes, el presentador apuntó contra Ángel de Brito, Pampita, Moria Casán y Marcelo Polino por su labor durante el gran estreno del show. La polémica se inició por la baja calificación que le dieron los jueces a la performance de Noelia Pompa.

“Todo el mundo en la calle me dijo 'que duro que está el jurando del Bailando'. Noelia Pompa 13 puntos, y no coincido en nada y lo que dije anoche en muchas notas lo quiero decir ante los cuatro", inició Tinelli en su descargo. "Es la primera vez que no coincido con ustedes”, remarcó el oriundo de Bolívar.

De inmediato, Moria tomó el micrófono para defender su postura: “Lo qué pasa es que si esto va a funcionar como una especie de academia de baile donde vamos viendo evoluciones y hay chicos que no bailan nada, no podemos". "Yo fui la más buena", añadió "La One".

“Sos un panqueque, ayer éramos el mejor jurado de toda la historia y ya nos estás bardeando”, intervino el conductor de LAM, fiel a su estilo ácido. Por su parte, Pampita lanzó: “No sabes nada de baile vos Marcelo...". "Es verdad...me acaba de decir algo y tiene razón...", cerró el conductor.

Noelia con su merengue recibió un 4 de parte de Ángel, un 5 de Moria y otro 4 de Polino, mientras que el voto de la modelo es secreto durante este primer ritmo. Si bien da la impresión de ser un puntaje bajo, por el momento resta ver que números lograran el resto de los participantes.

El furioso descargo de un bailarín contra Marcelo Tinelli

La polémica con los jurados no fue la única controversia en la que quedó envuelto Marcelo Tinelli en la noche del martes. Una de las exfiguras del Bailando por un Sueño publicó un explosivo descargo contra el conductor por haberlo ninguneado en su charla con Flor Vigna, su pareja de baile en la edición de 2021.

“No conozco a nadie que me haya hablado de la carrera musical de Facu Mazzei”, había dicho el presentador. “Me lo decís como si fuera un productor... ¿Quién es Facu Mazzei”, agregó. Esos comentarios le cayeron mal al artista y eligió responderle con una historia de Instagram.

“Mudo me dejaste @marcelotinelli”, escribió. “Yo acá mariconeando viendo el final de ‘La reina Charlotte’ y me entero que dijiste: ¡que no sabés quién soy!”. “Hace 15 años me rompo el lomo laburando en tu programa che! Que raro estás de memoria (debe ser la tintura)”, disparó el bailarín. "Y... la ninguneada ‘con amor’ en el programa es una fija, ¿vieron? También quería decirte que ojalá la gente vaya cantando por las calles mis temas y que haya un camión de Coca con mi cara como dijiste pero cuesta mucho autogestionarse y tratar de generar laburo haciendo lo que amo desde que nací”, continuó Mazzei.

Además, le recordó que su hija se dedica a lo mismo y remarcó: “Deberías ahorrarte esos comentarios desafortunados sobre el trabajo del otro, teniendo una hija que también produce música y le mete a eso!”. “Qué mujer increíble tenés en tu programa, valorala porque eso es talento y sobre todo es increíble ser humano que amo cada día y más con estas cosas! @florvigna gracias por esa defensa y el saludo, sos tan especial!”, siguió en su descargo. “PD.: otro dato que te dejo, soy quien se sacó el hombro en el último Bailando y que no hubo nadie que ponga el hueso en su lugar en el momento. Fiel soldado de tu programa! Sino preguntales a @mlolorossi, @elchatoprada, @hoppefede”, cerró Facu y arrobó a los productores de confianza del productor y a la jefe de coach del programa.