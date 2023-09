Ángel de Brito le hizo una inesperada crítica a Marcelo Tinelli: "Estuvo mal"

El conductor de LAM le hizo un fuerte reproche al gerente artístico de América TV. La omisión en el Bailando 2023 que enfureció al periodista.

Ángel de Brito no perdonó a Marcelo Tinelli.

Ángel de Brito no perdonó a Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli tuvo su esperado regreso a la televisión. El Bailando 2023 debutó en la pantalla de América TV y llegó a superar en el rating por un momento a Telefe y El Trece: consiguió un pico de 14,6 puntos y fue el líder del prime time. Sin embargo, no logró librarse de las polémicas y las críticas. Pero lo que sorprendió a todos fue el duro comentario que le dedicó Ángel de Brito.

El periodista, además de ser uno de los jurados del Bailando por un Sueño, tiene una estrecha relación con el conductor y es una de las estrellas del canal que tienen al empresario como gerente artístico. De hecho, LAM se encargó de la previa del esperado arranque de Showmatch.

La gran apertura del show, como sucede habitualmente, generó cientos de memes y burlas. Una vez terminada la presentación, Tinelli tomó la palabra, le agradeció a su familia, destacó el apoyo que recibió de los propietarios del canal y mencionó el arduo trabajo de producción realizada para la vuelta del ciclo. Pero en su discurso no hizo mención a Silvina Luna, cuya muerte generó conmoción en el mundo del espectáculo.

La omisión provocó el repudio generalizado de las redes sociales, pues la ex participante de Gran Hermano formó parte del reality show en dos oportunidades: en 2006 y 2017. Pero no todos las críticas provinieron de Twitter, ya que Ximena Capristo también se lo reprochó a través de historias de Instagram: "Pensé que Marcelo iba a decir algo de Silvina. Con la cantidad de veces que ella trabajó en ese show. #JusticiaPorSilvina. Te amamos por siempre".

Otro de los que criticó la actitud de Tinelli fue Ángel de Brito. El conductor de LAM hizo su clásico segmento de Instagram, #ÁngelResponde, y no le tembló el pulso a la hora de criticar a su superior. "¿Por qué no dijo nada Tinelli de Silvina Luna?", le consulto un seguidor y Ángel fue terminante.

"No me quise adelantar porque las jerarquías. Pensé que Marcelo iba a decir algo al final. Estuvo mal no haber dicho nada en la pista", remarcó el periodista. Aunque luego también le dedicó fuertes palabras a otras figuras de los medios. "Pero los hipócritas que la lloraron y en vida se burlaron o la volvieron loca", agregó el presentador.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre la muerte de Silvina Luna

Marcelo Tinelli no hizo mencionó a Silvina Luna en su gran vuelta a la televisión argentina. Sin embargo, no tuvo inconveniente en hablar sobre la muerte de la actriz y modelo que falleció el pasado jueves en una entrevista que concedió a los medios al termino del programa.

En un video para las redes de Farándula Show, el conductor fue consultado por el acontecimiento que enlutó a la televisión. "Fue tremendo. Fue durísima la noticia. Apenas pasó lo de Silvina, enseguida mandé a poner el crespón negro en la pantalla de América. Tremendo", señaló Tinelli.

A continuación, reclamó que exigió que se esclarezca la situación que llevó a Silvina a la muerte y recordó el fallecimiento de Mariano Caprarola. "Ojalá haya justicia por Silvina, por Mariano Caprarola también... Justamente nos habíamos cruzado audios hace unas semanas, él la seguía mucho a mi hija Juanita y quería bailar acá. Tengo los audios de quince días antes de morir... que quería estar en el Bailando", contó Marcelo.

"Son esas cosas que no las podés creer, no quiero culpar a nadie, pero ojalá haya justicia y que los verdaderos responsables se hagan cargo de esta tragedia", añadió, y cerró con el recuerdo que le quedó de ella: "Silvina Luna es una mujer, me cuesta decir era, hermosa, maravillosa... Acá brilló en la pista, era amiga de mis amigos, que compartimos comidas... Una divina total, una de las mujeres más lindas y dulces de la Argentina. Una pena que se haya ido".