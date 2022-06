Tenso cruce entre Julieta Prandi y El Tucu López por el lenguaje inclusivo: "Confunde mucho"

Los conductores se cruzaron en Es por ahí, en América TV, y protagonizaron un tenso ida y vuelta.

Tras la decisión de Gobierno porteño de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuela, Julieta Prandi y El Tucu López no coincidieron en sus puntos de vista sobre la medida y protagonizaron un momento de suma tensión en vivo. La modelo se mostró a favor de la disposición, mientras que el locutor remarcó la importancia de las formas de expresión escritas y verbales en cuanto al respeto por la identidad de género.

“A partir de hoy es obligatorio que en las escuelas se utilice el lenguaje tradicional, nada de e, x, @, ni de chiques ni de nada, tanto en la escuela pública como en la privada”, informó la periodista Diana Deglauy. En ese momento, los dos conductores se metieron para mostrar sus opiniones.

La primera en emitir su opinión fue Julieta, quien apoyó la decisión: “Está atrasando el aprendizaje y a mí me parece que está perfecto, más allá de que no te va a cambiar una letra, de verdad, en las enseñanzas, los chicos no comprenden los textos, los confunde”. Degluy quiso conocer la postura de López, y en este caso manifestó su desacuerdo.

“¿Sabés qué creo yo? Yo no coincido con vos en este sentido, yo creo que una letra, si vos no te identificás con un género binario, te cambia totalmente, cambia todo”, sostuvo el Tucu. Su compañera lo interrumpió para aclarar: “Pero se puede decir ‘chicos y chicas’”. Sin embargo, la pareja de Sabrina Rojas insistió en que no alcanza con esas definiciones: “Si vos no te identificás con chicos y chicas, tenés que tener otra representación lingüística”.

“Lo que digo es que para mí no se enseña el lenguaje inclusivo en las escuelas, sé que mucha gente se enoja, se pone mal...”, continuó López, cuando Deglauy lo interrumpió y le contó que algunos colegios envían correos electrónicos a los alumnos haciendo uso de los pronombres inclusivos.

El conductor apoyó esa iniciativa y cuestionó la decisión del gobierno de la Ciudad: “Está bien que los mails lo manden con el inclusivo, porque si yo no me identifico como chico o como chica, me tengo que sentir representado por la institución; y parto de la base de que cualquier cosa que se prohiba y que nazca de una necesidad socio cultural, yo creo que es un pifie a nivel sistema, porque lo que va a pasar es que se va a exacerbar”.

Sobre el final cuestionó: “¿Qué te cambia, qué te molesta si con esa forma de hablar alguien se siente mejor? Hay un pibe, una piba, une pibe, no sé llamalo como vos quieras, pero hay una persona que está buscando su identidad y se siente incluido de esa forma”.

El panelista Guido Zaffora también enfatizó la magnitud de la palabra “prohibición”, y coincidió con el conductor. Durante el debate Prandi se cruzó de brazos y se mantuvo en silencio.