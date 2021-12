Telefe se quedaría sin su conductor estrella en 2022: "No robamos figuras"

Cuando parecía que Telefe cerraba a una nueva estrella para 2022, desde el canal fueron contundentes y ahora se complicó todo. "No robamos figuras", avisaron.

En medio de los cambios que se dan en la televisión argentina sobre el cierre de 2021, Telefe no es la excepción y ya hace planes para seguir liderando cómodamente el rating. Sin embargo, cuando parecía que cerraba a un conductor top de cara a 2022, se complicó todo y ahora está en duda su llegada.

De hecho, Marina Calabró confirmó en Lanata sin filtro (radio Mitre, AM 790) que las conversaciones que parecían avanzadas para contratar a Jey Mammón desde América TV ahora se enfriaron. Por el momento, no hay algo seguro al respecto para que la señal de las tres pelotitas se quede con el humorista, actor, cantante y líder de Los Mammones.

Peligra el pase de Jey Mammón de América TV a Telefe

Acerca de las tratativas entre los dos medios de comunicación, Marina Calabró reveló: “Hablando con Telefe, me dicen que lo primero que ocurrió es que hubo un llamado de una alta autoridad de América, que no me precisaron quién es, a un ejecutivo de Telefe sobre esta versión".

Con respecto a la información que le aportaron, la periodista y politóloga de 47 años aclaró: "Voy a leer textual lo que me dijo: ‘Nosotros adscribimos a las buenas prácticas de la industria. No robamos figuras porque sabemos que eso encarece los costos de producción, ni tampoco vamos por el robo de auspiciantes’”.

Además, Marina Calabró especuló con que Juan Martín Rago "pudo haber sido tentado por un productor independiente con vínculos con Telefe o por alguien del canal, pero ningún decisor. Del entorno de Jey, le habrían dicho que el 31 de diciembre queda libre... El problema de esto es que el contrato de Jey Mammón tiene una cláusula a favor de América”.

Al mismo tiempo, la presentadora destacó que desde la señal de Viacom le aseguraron que efectivamente “les interesa la contratación” del comediante, aunque su deseo es que primero termine su vínculo con América: “La ganancia que obtenemos es mínima frente al costo de robar a una figura de la industria”, explicó la fuente de la comunicadora.

Finalmente, Marina comentó que desde Telefe aconsejan a Jey Mammón a que se disculpe con América, y por lo pronto, quedarán a la espera de que culmine su contrato con ese canal para empezar las negociaciones para un nuevo proyecto juntos.

Jey Mammón deja América TV, ¿rumbo a Telefe?

Todo indica que Juan Martín Rago se irá a Telefe para comandar un programa con un formato totalmente novedoso en Argentina. Si bien no está confirmado, en principio se trataría de algo similar al llamado Carpool Karaoke, que popularizó el presentador James Corden en Estados Unidos, y al que en las oficinas de Viacom lo tendrían disponible.

Si bien el artista contó con varias propuestas sobre la mesa últimamente, la de la vía de las tres pelotitas es la que más lo sedujo. Sería básicamente una divertida reunión entre el conductor y un famoso por emisión dentro de un auto, manejado por cualquiera de los dos. Allí, ambos se expresan sin filtro y con risas de por medio sobre las cuestiones personales o laborales mientras recorren la ciudad y hacen referencia a anécdotas personales, colegas, momentos de la vida y la actualidad en general.

¿Jey Mammón va a Telefe o no para 2022?

Qué es Carpool Karaoke, el formato de James Corden en Estados Unidos que copiaría Jey Mammón en Telefe

Se trata de una serie de televisión norteamericana que se estrenó en Apple Music el 9 de agosto de 2017. Es un reality show muy exitoso que se mantiene al mando del prestigioso presentador, que tiene más de seis millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram (@j_corden).

Allí, el actor, comediante, cantante, guionista y productor británico de 43 años ha entrevistado a diversas figuras locales y hasta mundiales del ámbito artístico, como por ejemplo Paul McCartney, Britney Spears, Jennifer Aniston, Adele, Will Smith, Lady Gaga y Celine Dion.