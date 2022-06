Telefe promociona Gran Hermano con una picante chicana a El Trece y El Hotel de los Famosos

Un spot publicitario del canal dirigido por Tomás Yenkelevich chicaneó al reality de El Trece. Telefe anunció la vuelta de Gran Hermano y fue letal con El Hotel de los Famosos.

Telefe lanzó un spot publicitario de Gran Hermano y le tiró un fuerte palito a El hotel de los Famosos, reality show de El Trece conducido por Pampita y "El Chino" Leunis. El canal de las pelotas invitó a los interesados a presentarse en el casting para ingresar a la icónica casa donde se realizaron siete ediciones del programa.

"'Quedate en casa', es la frase que más escuchamos y odiamos estos últimos años pero, aunque no lo creas, vas a querer quedarte en casa otra vez: sin ver a familiares ni amigos. Sin salir a la calle por meses pero, esta vez, no vas a querer salir. Porque en la casa que te vas a quedar es la más famosa del mundo", comienza el locutor de la publicidad de Gran Hermano. Y agrega: "Sí, se vuelve a abrir la casa de Gran Hermano. Sin celular, sin comunicación con el afuera. Sin filtros, haciendo lo más difícil que podés hacer".

La frase que muchos interpretaron como una chicana a El Hotel de los Famosos fue: "No tenés que cantar, no tenés que bailar, no tenés que cocinar, tenés que ser vos los siete días de la semana. El único reality que de verdad es reality". Esta frase podría deberse a la poca veracidad del ciclo de El Trece, ya que no se puede ver lo que sucede entre los participantes durante las 24 horas del día, como ocurrió en todas las ediciones de Gran Hermano, ciclo que saldrá a aire en octubre por Telefe y se podrá ver en todo momento desde la aplicación Pluto TV.

El nuevo rumbo de una importante figura de Telefe

"Estoy muy feliz. Me sedujo la propuesta de Cadena 3 de contar las historias detrás de la historia, de recorrer el país contando las noticias desde el punto de vista de la gente común", expresó Rodolfo Barili en diálogo con Cadena 3, radio en la que tendrá un lugar como conductor, aunque por eso no dejará de lado su rol en Telefe Noticias.