Telefe filtró por error una imagen y los participantes de Gran Hermano enloquecieron

El canal proyectó una imagen en el televisor de la casa de Gran Hermano y volvió locos a los participantes. El video del insólito error de la producción de Telefe.

En Gran Hermano ocurrió una situación que desató la locura de algunos de los participantes que se encontraban en el living charlando. En el televisor de la casa comenzó a proyectarse una imagen que generó una gran euforia entre Julieta, Daniela, Agustín, Marcos, Lucila "La Tora", Nacho y Ariel.

La charla se estaba dando entre Ariel y Lucila "La Tora", cuando de repente, alguien lanzó un grito. "¡No!", se escuchó decir, mientras Telefe había mostrado la imagen de Maxi, quien se fue eliminado del reality show el pasado domingo 22 de enero de 2023. Por lo que se vio, el cordobés estaba en el estudio del programa conducido por Santiago Del Moro.

Claramente se trató de un error del canal, ya que automáticamente sacaron la proyección de la cara de Maxi. "¡No! ¿Qué está pasando acá?", preguntó eufórica Julieta, mientras todos gritaban. Cabe recordar que la eliminación se dio en un tremendo mano a mano con Ariel, quien también ganó contra Alexis "El Conejo" y Coti.

Alfa tuvo un impensado gesto con Ariel que cambia el juego en Gran Hermano: "Es difícil"

Walter "Alfa" Santiago tuvo una impensada reacción con Ariel y descolocó a todos sus compañeros de Gran Hermano. Luego de haber hecho una broma sobre su supuesta renuncia al reality por pedido de la producción, el participante de 60 años se mostró muy sentimental y habló en profundidad sobre Ariel.

El concursante pidió celebrar su cumpleaños dentro de la casa, y Gran Hermano aceptó siempre y cuando "Alfa" lograra convencer a sus compañeros que se iba a ir de la casa. Luego de haber agarrado su valija e incluso escuchar a la voz despedirlo del reality, la producción contó la verdad y la situación se volvió sumamente emotiva. Entonces, Walter le confesó a Santiago del Moro: "Me di cuenta cuánto los quiero a todos, hasta a Ariel".

Ante la mirada atónita del conductor y de sus compañeros, "Alfa" continuó: "Estoy mal y esto angustiado porque sentí que me iba. Hasta a Ariel, que me dijo que se iba a poner adelante mío para que no me vaya, me di cuenta que todos son muy importantes". Consciente de lo que esta declaración significaba, el conductor le pidió a "Alfa" que profundice sobre su relación con Ariel.

En este marco, el participante hizo un análisis sobre su actitud y admitió que iba a darle una segunda oportunidad a su compañero. "Todos nos equivocamos y siempre hay tiempo en la vida para dar marcha atrás y retractarse. Y cuando uno está cerrado es difícil dar marcha atrás, pero hoy vi una faceta de él que antes no había visto. Y está bueno reconocer", sentenció Walter. Por último, ambos se unieron en un tierno abrazo y prometieron dejar sus diferencias de lado.