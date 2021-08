Telefe estrena el reality de Betular, Donato y Germán al término de La Voz Argentina

Al término de La Voz Argentina Telefe estrenará Paramount+ presenta, un ciclo conducido por Marley quien presentará contenidos de la plataforma de streaming en la pantalla chica.

A partir de este martes, y al término de La Voz Argentina, Telefe estrenará Paramount+ presenta, un ciclo conducido por Marley quien presentará contenidos de la plataforma de streaming en la pantalla chica. En este primer especial se podrá ver el primer episodio de Manos Arriba Chef!, el reality de cocina que enfrenta a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui en equipo con un principiante al que deberán ayudar a preparar una receta sin usar sus manos.

Basado en un formato de la productora y distribuidora multinacional Banijay Rights, cada uno de los 10 episodios de Manos arriba, chef! contará con dos invitados a la cocina. Allí se presentará un "plato del día de altísima dificultad" que corresponderá a la especialidad del anfitrión de ese momento: si es Donato será pasta o plato italiano; si es Martitegui, una receta gourmet; y si es Betular será un postre.

Para imitar el plato lo mejor posible, los participantes podrán recibir instrucciones de los chefs, que transmitirán sus conocimientos de todas las maneras posibles: gritos, gestos y ademanes, pero sin tener contacto con la preparación. En algún momento, una chicharra indicará a los chefs que deben abandonar las cocinas, dejar solos a los participantes y dedicarse a observar lo que hacen desde un monitor. Terminado el tiempo, degustación mediante, se anunciará el o la ganadora.

El capítulo que se podrá ver mañana por la pantalla de Telefe contará con Betular como presentador y tendrá como desafío un clásico de la repostería: Volcán de dulce de leche. "Esta es una nueva faceta porque vamos a ir rotando de rol con Germán y Donato; y también es un desafío expresar la palabra sin poder tocar ni ayudar a los participantes con nuestras manos para que puedan lograr el plato dificilísimo que van a tener que preparar en 60 minutos", comentó a Télam Betular que debutó en la pantalla chica, primero como invitado en la edición 2015 de MasterChef y luego como jurado del "reality" de pastelería Bake off (también por Telefe) en 2018. "Me pareció un nuevo desafío y los desafíos me encantan -agregó sobre esta competencia para la plataforma de streaming de ViacomCBS- espero que a la gente le guste".

Otros realities y contenidos argentinos de Paramount+

Susana Giménez, Carolina "Pampita" Ardohain y Marley son algunas de las figuras locales que tendrán sus propias series exclusivas para la plataforma de streaming Paramount+, que anunció que durante los últimos meses de este año sumará a su catálogo para Latinoamérica más de 15 producciones realizadas en la región y en España.

Desde Argentina, la "diva de los teléfonos" y animadora televisiva protagonizará Susana, invitada de honor, tira en la que visitará a distintas amistades y personalidades del ámbito internacional en sus propias casas para entrevistarlos. Por su parte, la serie de estilo documental Siendo Pampita mostrará a lo largo de diez episodios la vida personal y profesional de la exmodelo y empresaria Carolina Ardohain; mientras que Marley & Mirko seguirá el día a día de Alejandro Wiebe junto a su pequeño hijo, mientras el conductor reflexiona sobre su experiencia como padre soltero.

También se había conocido en marzo último que los estudios de ViacomCBS (el conglomerado al que pertenece Paramount) y Telefe se encuentran preparando El primero de nosotros, que se estrenará tanto en esa señal televisiva como en la plataforma de streaming. Esta comedia dramática guionada por Ernesto Korovsky y Romina Moretto, que narra las complejas y sentimentales relaciones entre un grupo de amigos cuyas vidas cambian rotundamente tras una serie de noticias impensadas, cuenta en su elenco con Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes.