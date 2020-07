Telefe descartó a una de sus figuras para que reemplace a Andy Kusnetzoff en PH: Podemos Hablar

Tras la noticia de que Andy Kusnetzoff dio positivo al contagio de coronavirus, Telefe se puso en campaña para determinar que hará en el horario del sábado por la noche. Y si bien primero pensaron en tentar a una de sus figuras, la decisión cambió drásticamente.

Desde el canal, la primera opción que tuvieron en cuenta fue hablar con Verónica Lozano para que haga el reemplazo del conductor en "PH: Podemos hablar". Sin embargo, en horas de la tarde noche se decidió que no se haga el ciclo ya que Verónica viene realizando su programa desde su casa y no era conveniente arriesgarla.

En su lugar, el canal estirará la telenovela "Avenida Brasil" hasta las 23 y luego pondrán un compilado del ciclo de Andy.

El conductor confirmó el resultado positivo del hisopado en el programa radial "Perros de la Calle" y sorprendió a todos. "De ánimo estoy bien, la verdad que estoy bien, transitandolo. Y bueno, esperando a ver como sigue. Después les voy contando día a día. Tenía mucha tos, y me agarró un cansancio en el cuerpo. Fiebre no tenía. Pero como el domingo seguía igual me fui a ver", describió.

"Todos los días hablamos de la cuarentena, pero es un momento difícil de contagio y les diría que se cuiden. Mi familia están bien, sin síntomas", expresó.