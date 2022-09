Telefe, a un paso de levantar su gran apuesta: "No está funcionando"

Un programa de Telefe no atraviesa un buen momento y analizan levantarlo del aire, pese a que lleva muy poco tiempo.

Jorge Rial reveló en las últimas horas el mal momento que atraviesa una de las grandes apuestas del año de Telefe y hasta se animó a dejarle un consejo a la gerencia del canal de ViacomCBS. "No está funcionando", contó el conductor de Argenzuela en su programa de C5N, instalando de esta manera la posibilidad de que el reality del canal de las pelotitas sea levantado del aire.

La pelea por el rating en la televisión argentina es encarnizada, por lo que tanto El Trece como Telefe suelen hacer fuertes apuestas con grandes producciones, sobre todo en el prime time de la noche. La señal del Grupo Clarín aprovechó el impulso de El hotel de los famosos para seguir su levantada en las mediciones de audiencia con Canta Conmigo Ahora, un formato que le sirvió a Marcelo Tinelli para olvidar el flojo 2021 que tuvo con La Academia de Showmatch.

Por su parte, Telefe hizo lo propio con La Voz Argentina y ¿Quién es la máscara? Mientras el primero marcó buenas cifras, el ciclo que conduce Natalia Oreiro no atraviesa un buen presente. "Para mí, era la apuesta del año de Telefe. Yo hubiese apostado fortuna a favor de ese ciclo; sin embargo, no está funcionando", comenzó opinando Jorge Rial en Argenzuela.

El conductor también apuntó que le pareció "un error hacerlo diario". En ese momento intervino Damián Rojo para brindar detalles de por qué decidieron emitirlo todos los días: "Lo que pasa es que no llegaban porque son 24 participantes y está el mundial de futbol y todo eso".

Lejos de detenerse ahí, Rial profundizó con sus críticas: "Yo igual no entiendo algo de marketing de Telefe. Teniendo un programa que es difícil de vender, porque no pueden decir quién está debajo de la máscara ¿Por qué no ponen toda la programación en función de ese programa?". "Durante toda la programación jugar con quién es…para que la gente llegue con expectativas ¡Me resulta extraño que no lo hagan, porque si hay un canal marketinero, es Telefe!", cerró el periodista sobre lo que cree que tendría que hacer la señal de ViacomCBS con el programa.

El programa de Marcelo Tinelli tiene fecha de vencimiento

En las últimas horas el youtuber de espectáculos El Laucha reveló en su cuenta de Twitter cuándo terminará esta primera temporada del ciclo que conduce Marcelo Tinelli, algo que se producirá en las próximas semanas. El final de Canta Conmigo Ahora será el próximo lunes 10 de octubre, siempre y cuando no haya cambios de último momento.

De todos modos, el mismo periodista se encargó de aclarar que inmediatamente al día siguiente se dará inicio a la segunda temporada del formato internacional que Tinelli y El Trece trajeron para este 2022 y que terminará a mediados de diciembre. Respecto a la nueva edición de Canta Conmigo Ahora por el momento no hay detalles, salvo que desde hace semanas se están realizando castings en todo el país para elegir a los nuevos participantes.