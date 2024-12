"Te vamos a extrañar": conmoción en el espectáculo por lo que pasó con Anamá Ferreira

Anamá Ferreira es una de las personalidades más reconocidas del ambiente del espectáculo.

Anamá Ferreira se convirtió en una de las personalidades del mundo del espectáculo en Argentina, donde más desarrolló su extensa carrera ligada al modelaje, la televisión y lo empresarial. La animadora brasileña de 73 años viene de estar en el ojo de la tormenta luego de un inesperado adiós que conmocionó de lleno al ambiente.

El mundo del espectáculo tiene a un sinfín de figuras que trascendieron en el ambiente. El caso de Anamá Ferreira es particular, ya que decidió dejar de vivir en Brasil, de donde es oriunda, para poder desarrollar sus actividades en Argentina, donde todavía reside. En este marco, la empresaria estuvo en el centro de la escena por un inesperado comentario y tuvo que salir a grabar un video de manera urgente.

Es que muchas personas imaginaron que Anamá había fallecido por el comentario que arrojó Pilar Smith, quien la despidió del programa Gossip. "Te vamos a extrañar", comentó la periodista. Esto generó distintas interpretaciones y Ferreira utilizó sus redes sociales para advertir que estaba viva. "Hola acá estoy, informó mal Pilar Smith estoy vivita y coleando. Me llama todo el mundo. Gracias a Dios acá estoy. Terminé Tardes de Brujas. Llegando a casa y escándalo. Estoy viva y para rato largo doy batalla", lanzó.

"Salgo de nuevo a aclarar porque están diciendo cualquier cosa, porque Pilar puso un posteo diciendo 'te vamos a recordar' y sale cualquier cosa. No, no, larga vida para mí, que soy una negra guerrera. Estoy vivita y coleando, no se asusten. Por favor, que mi hija no está, está viajando... imaginate", agregó Anamá. "Hay negra para rato. Dejé Gossip, pero Pilar lo anunció de una manera muy extraña, entonces todo el mundo piensa lo peor", concluyó en lo que fue una situación que despertó todo tipo de reacciones en el ambiente del espectáculo.

Ángel de Brito y un doloroso adiós que el espectáculo no esperaba: "Se despide"

Ángel de Brito es reconocido por sus primicias sobre el mundo de la televisión y el espectáculo tanto en sus programas como a través de sus redes sociales, y en las últimas horas, soltó una noticia que sorprendió a todos sus seguidores por su carácter inesperado. La revelación del conductor que alteró a la farándula.

Es común que en el mundo del espectáculo haya novedades de todo tipo, más que nada en la recta final de cada año, donde figuras de la televisión definen su futuro en los medios en sus respectivos canales, como América TV, El Trece, Telefe, El Nueve, entre otros. Es por eso que en Bondi, canal de streaming donde De Brito conduce su propio programa, se reveló una noticia que causó revuelo.

Se trata del adiós de Marixa Balli al panel de LAM, una de las figuras más fuertes del programa de América TV. "Se despide este mes de LAM. Se despedirá mañana con su correspondiente homenaje mañana", indicó De Brito sobre la jornada del viernes 27 de diciembre, último programa de la exmodelo.

Cabe recordar que días atrás, Ángel De Brito hizo un anuncio totalmente distinto sobre el futuro de Marixa Balli, lo que da a entender un cambio rotundo en las charlas. "Como ya saben va a haber panelistas rotativas. En el 2025 sigue Marixa Balli en LAM. Ella no tiene ningún problema en ser rotativa, ayer charlamos en la cena de fin de año y se queda", había dicho.