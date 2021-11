Tamara Paganini preocupó con un video llena de moretones: "No puedo"

La celebridad de redes se explayó con lujo de detalles sobre los motivos de sus marcas en la cara.

Tamara Paganini, exparticipante de Gran Hermano, dejó ver a sus fanáticos en las redes sociales los impactantes moretones que había en su cuerpo y reveló la verdadera razón de la existencia de esas marcas. Además, la celebridad se mostró algo cansada y agobiada en su manera de hablar, por lo que su público se preocupó aún más.

“No fui golpeada por mi novio. Tampoco fui golpeada por ningún hombre, ninguna mujer, ni ningún animal. ¡Me saqué las bolsas de los ojos!”, expresó Paganini y de esa manera, tranquilizó a todos sus admiradores, tras verla en ese estado. “No puedo expresar mucha alegría ahora porque no me andan los ojos. Los tengo adormecidos por la medicación”, sumó.

La ex GH dejó en claro que hablaba un poco lento y raro por el efecto de la anestesia que le pusieron para realizar la intervención quirúrgica. “Yo estoy media drogada todavía, pero... ¡ay... que hermosa pastilla! Me estoy poniendo cubitos hechos con manzanilla para desinflamar. El ojo izquierdo claramente está medio complicado, pero bueno. Soy son impresionables, jódanse. Después voy a subir un video de cuando salí de la clínica, que me salía sangre de los ojos. Soy una virgen divina que llora sangre”, concluyó.

La importancia de la estética en la vida de Tamara Paganini

Hace algunas semanas, Tamara Paganini hizo saber a sus fans de Instagram que se haría una liposucción y que se sacaría el exceso de ojeras. “Les quiero contar que me voy a hacer la lipo. Voy a extrañar jugar con los rollos. Me voy a hacer la lipo, pero lo más impactante, lo que soñé toda mi vida, es sacarme las bolsas (de los ojos). Me voy a sacar las bolsas, no puedo creerlo, no puedo creer que mi cara no va a tener bolsas, las tengo desde que nací”, expresó la celebridad.

“Cuando fui a averiguar al cirujano me dijo que la mayoría de las mujeres que estuvieron embarazadas se les desgarra el músculo, y también me descubrieron una hernia. Todo este cinturón de grasa que tengo me lo van a sacar”, siguió Tamara y agregó: “Me van a cortar en la cintura, me sacan la grasa y después me vuelven a coser la piel. Pero, como va a sobrar pie, el ombligo va a quedar tapado. Así que después de hacer eso, me van a hacer un agujero para que parezca el ombligo”.