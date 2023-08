Susana Roccasalvo explotó contra una figura de Telefe: "Apáguenle el micrófono"

La periodista de espectáculos no perdonó a una de las figuras de Telefe y lanzó un fuerte comentario despreciativo al aire.

La periodista Susana Roccasalvo volvió a desatar su ira al aire y esta vez la perjudicada fue una de las figuras más queridas de Telefe. "Apáguenle el micrófono", vociferó la conductora en su fuerte crítica a uno de los programas del canal.

En Implacables (El Nueve), Roccasalvo y sus panelistas analizaron la primera semana de Got Talent Argentina y la conductora no fue nada benevolente en su valoración del show. “Me gusta el formato, me gusta Lizy Tagliani…también la sorpresa. Me encantó una chica que hizo un cuadro que no se entendía bien qué era, pero después tiró un balde de brillo y apareció Marilyn Monroe. También una chiquita que cantó opera divino, otra con unas telas. La verdad es que lo estuve viendo”, comentó Roccasalvo, en un tono ácido.

“¡El jurado! Empiecen a guionar a dos personas de ese jurado. Un hombre y una mujer. Me parecen que están flojos, un poquito de vocabulario, de orientación de lo que quieren decir. Flor Peña sí está maravillosa”, sumó, abriendo el juego a que su panel mencionara a "La Joaqui" como una de las figuras con más falencias en el juego.

En ese momento Roccasalvo desató su ira contra la cantante argentina y sentenció: “Apáguenle el micrófono. Me van a hacer pelear con los únicos amigos que me están quedando en este medio, que son los de Telefe”.

La impensada burla de Telefe a Jey Mammón en Got Talent: "Mensaje encriptado"

Got Talent Argentina es un ciclo de talentos que se emite por Telefe y sigue el formato del programa original, creado por el estadounidense Simon Cowell, en el que diferentes personas no famosas se presentan a mostrar sus habilidades frente al público y a un jurado que los evalúa, con resultados que muchas veces llaman su atención por el talento o por su aspecto. En ese segundo grupo se destacó un participante que sorprendió a todoss al hacer un extraño show de actuación imitando a Jey Mammón, exconductor de La Peña de Morfi (Telefe) quien fue despedido del canal tras la denuncia en su contra emitida por Lucas Benvenuto.

El participante, un arquitecto apasionado por la actuación llamado Leonardo, se presentó al programa con una peluca rubia y caracterizado como una mujer. Bajo el personaje de Mabel, el joven desplegó una performance que sorprendió por su parecido al icónico personaje de Mammón, Estelita, no solamete por su cabellera falsa sino porque también tenía exactamente los mismos lentes de sol. El momento se volvió viral en las redes sociales y miles de usuarios se preguntaron si se habría tratado de una estrategia por parte de Telefe para burlarse del periodista.

"Estaba esperando que viniera este programa. En el año 2009, él vino vestido con estos tres colores, rojo, azul y verde, a este canal diciendo que se quería separar, que se iba de viaje Por el mundo, con su Gran Hermano”, relató el participante en su presentación. Luego, agregó que no se dedica al humor, sino que hace aquellos personajes por puro disfrute: “Debajo de todo esto hay un profesional. Esto es como un hobbie para distraerse y divertir, es parte de lo que quise venir a mostrar”.