Susana Giménez vuelve a la televisión: fecha y en qué canal

Susana Giménez vuelve a la televisión: la fecha, el lugar y el canal para el regreso de la diva a la pantalla chica.

Susana Giménez ya lleva varios meses consecutivos fuera de la televisión argentina en general y su vuelta es muy esperada por los miles de fanáticos que tiene en el país. Por lo tanto, las novedades acerca del inminente regreso de la figura histórica de Telefe están en boca de muchos en los programas especializados en la farándula.

Por eso, durante la emisión de Emparejados (América TV) confirmaron la fecha, el canal y el rol en los que la diva aparecerá de nuevo en la pantalla chica nacional. Allí, el panelista Juan Etchegoyen se despachó con toda la información al respecto.

Etchegoyen confirmó en Emparejados que el regreso de la conductora de 78 años está cada vez más cercano en el tiempo y reveló: "Estamos en condiciones de confirmar que Susana Giménez vuelve a la televisión, en medio de tanta duda e interrogantes”.

Además, el periodista señaló que “la pregunta ahora es cómo va a hacer el regreso del programa" y añadió que "se va a hacer en Telefe y está re contra confirmado". Sin embargo, también aclaró que "lo que se está hablando es si se va a hacer un ciclo para Telefe únicamente o también para la plataforma Star Plus".

Igualmente, Etchegoyen recordó que “ella todavía está afectada por la muerte de su mejor amigo Pet Figueroa, pero está loca por volver”, en referencia a quien murió hace alrededor de un mes. De hecho, ella lo había despedido en sus redes sociales con sentidas palabras: "Eras una parte muy importante de mi vida, de mi felicidad".

Para terminar con los datos, quien también trabaja en Radio Mitre (AM 790) remató acerca de Susana Giménez: “El programa volvería en junio, esa es la fecha que se está barajando, y me cuentan de entrevistas internacionales. Imagínense algo similar a la nota que le hizo a Maluma en Colombia, el programa va a ser semanal y no diario como se dijo”.

Qué es Porno y helado, la serie en la que participa Susana Giménez

Se trata de una producción escrita y dirigida por Martín Piroyanski que se verá por Amazon Prime Video a partir del próximo viernes 11 de marzo. Con las actuaciones de "Su", Ignacio "Nachito" Saralegui, Sofía "Sofi" Morandi y del propio Piroyanski, la historia detalla la búsqueda de la fama a cualquier precio, con tentaciones desmedidas y adicciones disparatadas.

Acerca del papel de "Roxana", personaje que interpretará en la ficción, Susana la describió en una conversación con Infobae como "una señora seria con el pelo recogido y casada con un senador que quiere ser Presidente". Y concluyó: “Me pareció que era simpático, rarísimo, totalmente diferente a todo lo que hice. Y bueno, era todo opposite (opuesto) a mí”.