¿Quién se fue de MasterChef Celebrity?

En una velada marcada por la exigencia, un querido participante abandonó las cocinas de MasterChef Celebrity.

La tercera temporada de MasterChef Celebrity ya se encuentra en su recta final. La competencia ya dejó atrás la entrega de medallas para los mejores de la semana y comenzará a competir por las estrellas a partir del lunes 7 de marzo. Sin embargo, este domingo la gala de eliminación cumplió su curso habitual y despidió a uno de los participantes más queridos del certamen.

La noche del domingo 6 de marzo estuvo signada por la exigencia. El jurado demostró que el nivel tiene que ser cada vez más alto y, a medida que avanzan las galas, toleran menos los errores. En la velada de esta noche, los participantes tuvieron el desafío de cocinar una torta saint honore, una de las más emblemáticas de la pastelería mundial. Sin embargo, uno de ellos no cumplió con las expectativas y terminó por convertirse en el último eliminado de MasterChef Celebrity.

Luego de cocinar un fallido plato de pastelería, Joaquín Levinton no destacó entre los demás sentenciados a la eliminación. El jurado de MasterChef Celebrity decidió que el líder de Turf se despidiera del certamen luego de una intensa participación en el certamen como muchos altos y bajos. Levinton fue uno de los participantes que se supo ganar tanto el cariño de sus compañeros como del público. Su espontaneidad y su carisma logró atravesar la pantalla y conquistar a los miles de televidentes que observan el programa cada noche.

"Me gustaría quedarme, ya me encariñé con mis hornallitas. Me divertí mucho", dijo Joaquín Levinton al despedirse de MasterChef Celebrity. Antes de irse, Joaquín Levinton hizo un chiste y admitió que "nunca había sido él el que había cocinado", entonces se sacó el gorro de cocinero y mostró un juguete similar a "La Rata Miguel", uno de los platos más memorables del cantante.

Rating: en la velada de domingo, MasterChef Celebrity volvió a liderar los números

Tal como sucede cada domingo, MasterChef Celebrity volvió a marcar la diferencia dentro de la grilla de Telefe. Gracias al excelente piso que le dejó Por el Mundo. Desde que comenzó la emisión del domingo, el reality de cocina marcó la diferencia con una racha de 14,7 puntos en su mejor momento, motivo por el que se coronó como el líder de la noche.

Cabe recordar que este es el último mes de MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe, ya que tiene fecha de finalización en el mes de abril. Ya se confirmó que habrá una cuarta temporada del certamen, pero recién estará disponible a finales del 2022.