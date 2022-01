Susana Giménez también llamó a Flor de la V: "La primera puteada del año"

Flor de la V reveló un llamado que le hizo Susana Giménez hace pocos días. La actual conductora de Intrusos no se guardó nada.

Florencia de la V comenzó su ciclo al frente de Intrusos y recibió diferentes llamados de personalidades destacadas de la farándula. Entre ellos, y de manera inesperada, uno tuvo como emisaria a Susana Giménez. "La primera puteada del año, dije...", manifestó la protagonista, pensando que su colega la contactaría sólo para insultarla.

Lo cierto es que Susana Giménez no insultó a Flor de la V, sino todo lo contrario: la llenó de palabras de aliento tras iniciar su ciclo como conductora del programa de espectáculos: "Felicitándome por el debut, agradeciéndome por las palabras que tuve hacia ella, porque de verdad como yo lo dije y lo vuelvo a repetir acá: ésta es una nueva gestión, me acabo de sentar... empiezo a comandar este programa y la verdad que para mí es un placer".

"Yo no sé lo que haya pasado en el pasado con ella en esta silla o en este programa, pero a partir de ahora yo lo dije: para mí Susana Giménez es una estrella máxima de este país que ha empezado de abajo, que ha atravesado por un montón de situaciones y sigue vigente más que nunca, sigue siendo una diva indiscutida de los argentinos... como Mirtha (Legrand) que también lo es, que es una estrella del cine nacional, y acá las voy a cuidar", agregó Florencia de la V.

El desconsolado llanto de Flor de la V tras su debut en Intrusos

Luego de dar por finalizada una etapa como conductores de Intrusos tras la salida de Jorge Rial, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich emprendieron un nuevo camino televisivo y dejaron al famoso ciclo en nuevas manos. Así es como el lunes 24 de enero al mediodía, Flor de la V debutó como la nueva conductora del ciclo de espectáculos emitido por América TV.

Lo cierto es que hacía bastante años que Flor no emprendía un trabajo como conductora de un programa, por lo que este nuevo desafío para el 2022 la tenía muy emocionada y no temía mostrarse así en las redes. "La verdad es que no lo puedo creer... hoy estaba con todo fruncido a la mañana... pero acá estamos", fueron las palabras de la artista para iniciar la emisión, de este modo dio por inaugurada la nueva etapa de Intrusos.

Justo antes de poner en marcha los contenidos preparados para el día, Flor de la V anunció que la producción le dejó dicho que había un video para para ella, al cual presentó sin tener la menor idea de qué se trataba. Con los sentimientos a flor de piel en el día de su debut, la actriz no pudo evitar quebrarse al recibir un homenaje muy especial de bienvenida por parte de sus compañeros