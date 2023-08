Susana Giménez contó el sorprendente vínculo que tiene con Messi: "Siempre"

La figura de Telefe contó porque se perdió el primer partido de Lionel en el Inter de Miami y reveló el vínculo especial que la une a la familia Messi.

Susana Giménez se sumó a la revolución que generó Lionel Messi en Estados Unidos tras su arribo al Inter de Miami. La diva de los teléfonos tiene casa en la ciudad de la costa este desde hace años y reveló el desconocido vínculo que la une al capitán de la Selección Argentina.

La conductora tenía previsto presenciar el debut de Lionel Messi, pero no logró su cometido. Susana contó que en los días previos al debut de Messi en su nuevo equipo estuvo engripada y no pudo ocuparse de comprar el ticket. "Nunca tuvo las entradas Susana, o sea que, tal vez, por más que no hubiese estado engripada, no hubiese podido ir, las pidió, pero nunca se las dieron. Igual no es mentira que está engripada, pero hay otro motivo que va más allá de la gripe, porque, quizás, engripada y todo, vas igual", indicó Mariana Brey hace algunas semanas,

La teoría de la periodista de El Trece fue confirmada por la propia Giménez en la entrevista que el concedió a Jonatan Viale en su programa de LN+. "No conseguí entradas, te juro", sostuvo la figura de Telefe y explicó que el estadio que tiene a David Beckham como uno de sus accionistas tiene un estadio pequeño, con capacidad para 15 mil espectadores, de hecho, le agregaron tres mil antes de la llegada del crack argentino.

Consultada por el equipo del hijo de Mauro Viale, Susana reveló que es muy amiga de Celia, la madre de Lionel: "Me quiere mucho, mucho mucho. Por el programa, como todas las mujeres". Además, relató que Celia Cuccittini quedó impactada al enterarse que no pudo estar presente en el estadio. "Me dijo Fede Levrino -su productor- que lo llamó diciéndole porque no la llamé. "Me muero de vergüenza de llamarla para pedirle entradas. Ya le pedí una camiseta firmada, siempre la llamo. Me falta la de Messi, que es Dios en este momento", contó.

Luego los panelistas de +Realidad le dijeron que iba a tener más oportunidades de ver jugar a Lionel en el Inter, ya que se quedará en el sur de la Florida hasta diciembre de 2025. "Por supuesto que siempre que esté en Miami lo iré a ver. me haré socia, que se yo".

"No sabés lo que van a construir, es impresionante. El otro día, cuando salía del aeropuerto, el que me llevaba me mostró: 'mire, todo esto va a ser una cancha impresionante'", reveló. "Supongo que va a ser como las de Qatar, como hacen las cosas los americanos, todo lujosos. Y después, todos negocios, bares. Como una ciudad le están haciendo a Messi", cerró la conductora.

Caramelito Carrizo reveló lo que nadie sabía de Susana Giménez

Caramelito Carrizo sorprendió a todos en sus redes sociales al revelar el conmovedor gesto que tuvo Susana Giménez para con ella y su hermano, Martín Carrizo. "Jamás en mi vida me voy a olvidar lo que hiciste", expresó la exanimadora infantil al compartir una imagen del afectuoso encuentro que tuvo con la diva de los teléfonos durante la ceremonia de los Martín Fierro.

El 2021 fue un año particularmente difícil para Caramelito y su familia: fue entonces que su hermano Martín transcurrió la última etapa de su pelea contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad por la que terminó muriendo apenas comenzado el 2022. La panelista promovió importantes colectas durante la afección del músico para ayudarlo a realizar un costoso tratamiento experimental en Estados Unidos.

En ese sentido, sorprendió una imagen que lograron captar en Primicias Ya durante los Martín Fierro: Caramelito se acercó a saludar y comentarle algo a Susana Giménez, le habló de forma vehemente y terminó quebrando en llanto, con la diva intentando consolarla. Fue la propia panelista la que reveló el motivo de su emoción. "Siempre te amé con locura! Y hoy pude decirte que jamás en mi vida me voy a olvidar lo que hiciste por mí y por Martín en el peor momento de nuestra vida", reveló en sus redes sociales Caramelito, acompañando su posteo con una imagen del conmovedor momento que vivió en los Martín Fierro. Respecto a cómo Susana los ayudó, la panelista detalló: "Nos mandaste un sobre con la plata para el pasaje a EEUU y una cartita de puño y letra".