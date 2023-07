¿Cuánto va a ganar Messi por mes en Inter Miami?

El dueño del Inter Miami dio más precisiones sobre el contrato de Messi con su nuevo club. ¿Cuánto ganará por mes el astro argentino?

La elección de Lionel Messi de unirse al Inter Miami ha revolucionado el mundo del fútbol, generando un gran revuelo en torno a su próxima aventura. Con la fecha de presentación ya confirmada, mucha gente se pregunta sobre los detalles que rodean al contrato que firmó la estrella argentina con su nuevo club.

En una entrevista, Jorge Mas, uno de los dueños de la franquicia junto a David Beckham, dio detalles sobre el nuevo contrato de Lionel. A continuación, te contamos las claves sobre su contrato, incluyendo cuánto ganará Messi por mes en su nuevo club.

¿Cuánto va a ganar Messi en el Inter Miami?

Según Jorge Mas, copropietario del club, Lionel Messi, la superestrella del fútbol argentino, ganará entre US$ 50 y US$ 60 millones al año una vez que se una al Inter de Miami. De acuerdo con Spotrac, un rastreador de salarios deportivos, incluso la cifra más baja lo convertiría en el jugador mejor pagado de la Major League Soccer (MLS), superando en más de US$40 millones a Xherdan Shaqiri, quien actualmente tiene el salario anual más alto en la liga con US$8.153.000.

Si hacemos la división por el monto más bajo del contrato, Leo pasaría a percibir unos US$ 4.166.000 por mes. Si por el contrario, tomamos el valor más alto, su sueldo mensual pasaría a ser de US$ 5 millones. Sin embargo, ambas cifras pueden quedarse cortas ya que sólo tienen en cuenta el salario base y no los adicionales que percibirá Messi como parte de su nuevo vínculo. Además claro de sus contratos publicitarios.

Los adicionales del contrato de Messi

Messi será presentado el 16 de julio en el Inter Miami.

Y es que Mas también confirmó que el salario de Messi se complementará con ciertas ventajas adicionales. Una de ellas es la garantía de formar parte de la propiedad del club una vez que se retire. Además, recibirá una parte de los beneficios provenientes del acuerdo de retransmisión de la MLS con Apple TV y de las ventas de las camisetas del equipo, que son fabricadas por Adidas. Mas resaltó que la estipulación de Apple TV fue un factor "muy importante" para cerrar el acuerdo.

En la entrevista con El País, Mas reveló que las negociaciones para la llegada de Messi duraron tres años e involucraron a su padre y agente, Jorge Messi, así como a David Beckham, copropietario junto a Mas. Beckham se encargó de conversar con Messi exclusivamente sobre los aspectos futbolísticos del acuerdo.