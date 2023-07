SUAR LE DICE CHAU: un conductor de El Trece se va después de fuertes peleas

El gerente de programación de El Trece tomó una drástica medida luego de probar a una figura en uno de sus ciclos más rendidores y ya hay nombre confirmado para el reemplazo.

No duró nada: Suar le dice chau a una reconocida figura de El Trece.

Mitad de año es tiempo de cambios, fines de ciclo y renovaciones en las señales abiertas y Adrián Suar se dispuso a podar contenidos en busca de ofrecer una grilla renovada y original para salir en la búsqueda de nuevas audiencias. En ese marco, una de las figuras que más prometía en El Trece se irá tras confirmarse su reemplazo por otro nombre importante del medio.

La salida de Joaquín "El Pollo" Álvarez de Nosotros a la Mañana para encarar el nuevo programa de las tardes Poco Correctos -junto a "El Chino" Leunis, María Belén Ludueña, Ronnie Arias, Estefi Berardi y Agostina Scalise- se vivió como uno de los riesgos más grandes de la señal, ya que el periodista le dio muchas alegrías a El Trece y el ciclo ya llevaba varios años al aire con su conducción. En su lugar, la señal cubrió la silla caliente con un periodista reconocido: Oscar "El Negro" González Oro, una de las voces de radio macristas más escuchadas.

Tras la expectativa inicial que generó el debut de "El Negro" en El Trece, los conflictos con Cinthia Fernández y sus panelistas habrían llevado a que Suar tome una tajante decisión. Y según confirmó el El Destape, el expresidente de Independiente Fabián Doman volverá a hacerse cargo del programa que tiempo atrás condujo. Todavía no se sabe la fecha exacta en la que "El Negro" González Oro dirá adiós a los televidentes. Una breve estancia marcada por polémicas y momentos inesperados como la salida al aire de Susana Giménez en el canal del Grupo Clarín.

El Negro González Oro encaró a un notero por una pregunta picante: "No te hagas el boludo"

"El Negro" González Oro llegó a El Trece para ocupar el lugar de "El Pollo" Álvarez en Nosotros a la Mañana y su rol como conductor del magazine ya está dando que hablar. Y durante una reciente nota con el programa Socios del Espectáculo, "El Negro" encaró al notero que le hizo una pregunta fogosa y generó un picante ida y vuelta.

Todo empezó cuando el cronista elogió la labor del conductor en el programa y le preguntó cómo andaba de salud, a lo que "El Negro" respondió: "De salud muy bien, con mucha energía". De forma rápida, el periodista aprovechó el momento y lo encaró: "¿Y en el amor?".

En ese momento, "El Negro" González Oro disparó corto y preciso y terminó por arrinconar al movilero, que terminó confundido con la reacción de la figura: "Mal. Hace años que no estoy en pareja. Mi última pareja fue tu amigo, no te hagas el boludo". "¿Nadie en Uruguay?", insistió el cronista de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en busca de un nombre de un supuesto vínculo.

"No, para nada. Son amigos, dejame tener amigos", arremetió el conductor radial, en tono de reproche y aclarando que no se encuentra en pareja romántica en este momento. "¿Te gustaría?", le consultó el periodista, jugando una última carta y logrando que "El Negro" remate con un: "No. Estoy bien solo".