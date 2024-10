Sorpresa por lo que se supo del pasado de Ricardo Darín: "Autos de contrabando".

Ricardo Darín recordó uno de los momentos más oscuros de su carrera, cuando tuvo un feroz encontronazo con la Policía y fue investigado por una incómoda situación. "Hay que entender el contexto", aclaró Darín profundizando en su polémica historia contra las cuerdas de la Justicia.

En una entrevista con Dante Gebel, Darín recordó cuando lo acusaron de traer desde Paraguay un auto de manera ilegal utilizando un beneficio impositivo que se les otorgaba a las personas con discapacidad. Por esta razón fue que el actor de Nueve Reinas, El secreto de sus ojos, El hijo de la novia y El Eternauta pasó tres días en la cárcel en el año 1991. “En esa causa, que nunca fue del todo aclarada, se tomaron 10 años para averiguar si yo estaba al frente de una organización que traía autos de contrabando”, señaló el actor, que aseguró que lo usaron para tapar algo más grande.

“Hay que entender el contexto. Si vas a ese instante, había algo muy gordo que estaban encubriendo. Si vas a los medios de esa época, a mí me usaron para tapar algo muy grande. Terminé tres días preso. Todavía hay gente que dice que traía autos robados de Paraguay”, se lamentó Ricardo Darín. Y agregó: “Mi integridad, mi forma de ser, mi educación, me impedían salir a la calle porque yo quería explicárselo a todo el mundo, uno por uno, por la calle”.

Avergonzado por la situación y con temor al escarnio público, Ricardo Darín contó que estuvo encerrado tres o cuatro meses hasta que su esposa, Florencia Bas, lo incentivó para que salieran al teatro: “Los escuché decir en televisión: ‘El caso de los ricos y famosos’. Y el único que estaba en la picota era yo”. La polémica situación culminó en el año 2002, cuando Ricardo Darín quedó absuelto de esta acusación.

Ricardo Darín contó cómo ayuda económicamente a sus padres en medio de la crisis de Milei

Durante la entrevista, Darín reflexionó: "Si te creés un fenómeno, sos un estúpido". También compartió que su vida antes de alcanzar la fama lo mantuvo siempre en contacto con la realidad: "Conocí la cocina antes que el mostrador. Mis padres pasaron muchas dificultades económicas".

En ese sentido, recordó sus humildes inicios y cómo nunca aspiró a ser un ícono en su campo: "Cuando empecé a trabajar con regularidad, mi mayor satisfacción era poder ayudar a mi madre. Nunca pensé en ser alguien famoso", y confirmó que al día de hoy lo sigue haciendo, en medio de la dura crisis económica que se vive en Argentina.

Ricardo Darín también subrayó la importancia de mantener la humildad a pesar del éxito: "He visto a muchos que se pierden en la fama y se convierten en 'estúpidos. Recuerdo que una vez le pregunté a un gran actor que admiro cómo lidiaba con la fama y su respuesta fue: 'La gente tiene que comprar una entrada para verme a mí'. Eso me hizo entender que no debía convertirme en lo que tanto admiraba".