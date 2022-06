Sorprendente revelación de Silvina Luna sobre su vínculo con al droga: "Adrenalina"

La celebridad abrió su corazón y reflexionó sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Silvina Luna habló sobre sus problemas de salud tras sus cirugías con Lotocki.

Silvina Luna habló sobre su vínculo con las drogas y sorprendió con sus declaraciones al respecto. La exparticipante de realities como Gran Hermano y El Hotel de los Famosos reflexionó sobre el consumo de sustancias estupefacientes y se mostró temerosa ante ese tipo de situaciones.

"Me considero una visitante de eso. De chica buscaba como esa adrenalina. Me han llamado la atención las drogas. No tengo una personalidad adictiva", soltó Luna en diálogo con Gastón Pauls en su ciclo Seres Libres, al que acuden personalidades del espectáculo para hablar sobre sus vínculos con las drogas. Y agregó: "Entonces puedo hablarlo tranquilamente. Hice un gran cambio a raíz de este problema de salud y hoy casi no tomo alcohol".

"Todas las sustancias te sacan de la consciencia. Hoy elijo estar en consciencia. No intentar algo que no soy. Hay una Silvina que todavía no conocen, que mis amigos y familiares sí pero que aún no logro mostrar", concluyó la celebridad al respecto.

La ex de "El Polaco" también se refirió a sus problemas de salud tras las intervenciones estéticas que Aníbal Lotocki hizo en su cuerpo. "Siento que me arruinó la vida. Esto fue en 2010 y en 2013 me descubrieron los problemas en los riñones. Hay chicas con el mismo problema que yo que ya fueron trasplantadas", soltó la modelo ante el rostro estupefacto de Pauls. Y añadió: "Cuando me operó, mezcló la grasa de mi cuerpo con metacrilato, algo que está prohibido. Me dolía tanto que una amiga me tuvo que alzar para bajar las escalera".

"Desde ahí tengo que hacer consultas todas las semanas al médico; tengo que tomar más de un remedio por día y sufro el miedo a tener algo que no está bien en mi cuerpo y de no sabe", contó la actriz y contó que ante cada mínimo síntoma de enfermedad teme que esté relacionado con ese problema.

La insólita propuesta de "El Polaco" y Silvina Luna a Yanina Latorre

Yanina Latorre reveló en LAM que Silvina Luna y "El Polaco" le ofrecieron hacer un trío en una fiesta del Bailando y la panelista sorprendió a todos sus compañeros de piso. "Me encanta, una vez me ofreció hacer un trío y le dije que no. Estaba con Jey Mammón, nos fuimos bailando para atrás y, cuando llegamos a la puerta, rajamos corriendo", soltó entre risas la madre de Lola y Diego Latorre.