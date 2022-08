Soledad Pastorutti reveló la crisis que tuvo con su esposo en Telefe: "Grita"

Soledad Pastorutti expuso el conflicto que tiene con su esposo y causó revuelo en Telefe. La cantante y jurado de La Voz Argentina dio detalles de los problemas que tiene con su pareja, Jeremías Carlos Audoglio.

Soledad Pastorutti expuso sin ningún tipo de filtro el drama que vive con su esposo. En una entrevista que le concedió a Jey Mammón, la cantante y jurado de La Voz Argentina filtró cuál es el problema que tienen y por qué estuvieron un mes sin hablar.

"¿Es verdad que en una vuelta discutieron por fútbol y no hablaron por un mes?", le preguntó el conductor de La Peña de Morfi, programa emitido por Telefe. Lejos de achicarse con la consulta, "La Sole" le reconoció: "De ahí en más dije que de fútbol, de política y religión no se habla más en mi casa". Y en referencia a la consulta, expresó: "Puede ser".

En tanto, la artista profundizó acerca de por qué se pelean tanto al dialogar sobre fútbol: "Pasa que somos de equipos totalmente contrarios. Él es de River, yo soy de Boca. Él es de Belgrano en Arequito y yo soy de 9 de Julio". De todas formas aclaró: "Pero con los años creo que hemos encontrado la manera de… Yo, por ejemplo, lo banco a él cuando no jugamos en contra, obviamente, y él me banca a mí".

Por otra parte, Pastorutti aclaró que cuando su pareja ve los partidos de River "se pone como el tipo este que grita, insoportable, mala onda", en referencia al "Tano Pasman", hincha de "El Millonario" que se hizo viral a raíz del descenso a la Primera B Nacional. Y aclaró que debieron adoptar ciertas estrategias para evitar las discusiones: "De hecho, los clásicos hace muchos años que no los veo".

Soledad Pastorutti y su esposo Jeremías Audoglio, con quien tiene dos hijas.

"Cuando hay partido yo me voy con las nenas y dije 'no puede ser', pero igual lo entiendo, yo soy así también", concluyó la jurado de La Voz Argentina, quien dejó en claro que hasta el momento no pudieron encontrar una variante mejor.

Soledad Pastorutti cruzó a un participante de La Voz Argentina

La situación se dio luego de la audición de Ezequiel Hernández, un joven uruguayo que reside en la provincia de Neuquén desde hace algunos años. Aunque la interpretación del participante no convenció a ningún jurado, le pidieron que contara su historia personal y cómo había llegado a la música. "Vine a Argentina a hacer algunos shows y me agarró la pandemia en Neuquén. Entonces me quedé allá y me tuve que poner a laburar porque había que subsistir. Pero se me presentó esta oportunidad para volver a cantar...", empezó por revelar Hernández.

Fue ante esta declaración que Pastorutti intervino y quiso hacer una importante aclaración: "Pará, pará. No confundamos las cosas porque cantar es un laburo también eh". Con un tono serio, "La Sole" frenó en seco al participante y revalorizó el oficio que todos los presentes tenían en común.

"Hay que aclararlo para que la gente no crea otra cosa. Entiendo lo que querés decir, pero entonces tuviste que hacer otro laburo. Esa es la cosa. Así me gusta más", sentenció Pastorutti y permitió que Ezequiel terminara de contar su historia personal con la música.