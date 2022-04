Sol Pérez expuso a su novio con un reclamo íntimo: “No le gusta”

Sol Pérez apuntó contra su novio, Guido Mazzoni, y lo expuso al aire con un reclamo sobre su vida íntima.

Sol Pérez le hizo un contundente reclamo en vivo a su novio, el empresario Guido Mazzoni, con quien lleva tres años de relación. Aunque intentó hacerle saber en reiteradas ocasiones que hay un tema de su intimidad que le gustaría cambiar, parecería que no obtiene respuesta alguna. Es por esto que decidió hacerlo público y exponer su problema al aire en Nosotros a la Mañana (El Trece), programa en el que trabaja como panelista.

Todo comenzó cuando se armó un debate sobre los besos el pasado 14 de abril, Día del Beso. En medio de la discusión, Pérez comentó que después de varios años en pareja las demostraciones pasionales de afecto comienzan a disminuir. “Las parejas de mucho tiempo van perdiendo esa costumbre de chaparse mucho que tienen cuando empiezan”, opinó.

Aunque después cambiaron de tema, “El Pollo” Álvarez se quedó pensando en sus dichos y más tarde le preguntó: “Sol, ¿por qué dijiste que las parejas de mucho tiempo pierden ese gusto por darse besos o por chapar fuerte? ¿Vos cuánto hace que estás en pareja?”. Con total honestidad, la panelista le respondió que están juntos hace tres años y que el vínculo ya no es el mismo que al principio.

“Yo estoy hace tres años. Y le digo a Guido que me chape, y él de vez en cuando me quiere chapar. Pero a él no le gusta, me da un besito rápido y nada más”, se quejó Sol. “El país se quiere chapar a Sol Pérez… Guido, ¡ponete las pilas!”, acotó una de sus compañeras, “La Tota” Di Lenarda. Sin embargo, Pérez destacó que sí mantienen otras demostraciones de afecto a excepción del chape. “Yo no digo que no haya otro tipo de contacto, sino que se deja de chapar. El chape pasa a un segundo plano”, cerró.

El problema de salud de Sol Pérez que la alejó de la televisión

Recientemente, la presentadora de televisión debió ausentarse de su trabajo por un problema de salud inesperado: un virus de gastroenteritis que le agarró de repente. “No me lo esperaba, fue todo junto. Estaba recontra bien y de un momento para el otro me cambió el día. Tuve que llamar al médico, me inyectaron, un montón de cosas”, relató en diálogo con Implacables (El Nueve).

Como su médica no encontró una causa aparente de su malestar, ya que no había comido ninguna comida en mal estado, supuso que se trató de un virus. En cuanto a los síntomas fueron muy intensos pero duraron pocos días. “Me mató. 39°C de fiebre, vómitos… la verdad es que la pasé muy mal. Pero bueno, duró poquito. Lo que pasa es que en ese momento uno siente que le va a durar para siempre”, finalizó.