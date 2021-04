A los enamorados se los vio muy felices en vivo.

Durante la tarde de este miércoles se vivió un momento agradable en la TV Pública, en el programa Cocineros Argentinos, cuando la conductora Sofía Pachano presentó ante la audiencia a su novio Santiago Ramundo, quien hizo pizzas caseras junto a ella. De hecho, se los vio muy sonrientes y debieron soportar algunas cargadas de aquellos que trabajan detrás de las cámaras.

Después de que se los haya visto juntos en México, los dos blanquearon la relación y fue ella quien tomó la iniciativa ante las consultas de su habitual compañero en el piso Juan Braceli: "Recibimos a un galán internacional, ¡mi amor! Estamos con el señor, mi novio, Santiago Ramundo", lo presentó entre risas. Muy enamorada, continuó: "Estamos conviviendo".

"Me acordé de que al principio, hace muchos años, él ya me había tirado un centro antes de que yo me pusiera de novia... Yo me estaba separando. Y fue ahora, hace un año y piquito (que se dio). Pasaron muchos años antes, él vivía afuera", detalló Sofía Pachano. "Nos reencontramos en 2019 porque él vino de visita. Yo fui a una fiesta y lo invité con su hermano, fui con una amiga. Ella me decía que no éramos amigos porque nos tocábamos mucho, él es muy cariñoso", añadió ella.

Por su parte, él se mostró de acuerdo en todo y aseguró: "Mi hermano me decía lo mismo, que la abrazaba... Me lo dijo cuando volvíamos en el auto". Y ella se despidió con la revelación de que, ni bien empezaron a salir, lo fue a visitar a México. "Después nos agarró la pandemia y estuvimos muchos meses separados", sentenció Pachano.

La carrera de Sofía Pachano

Hija de Aníbal (famoso bailarín, coreógrafo, director teatral y arquitecto argentino), ella nació en Palermo, Buenos Aires, tiene 32 años y, además de actriz, es cantante y bailarina. Por ahora, en su corta trayectoria, lo más destacado se vio en la televisión y en el teatro con Showmatch, Tu cara me suena, Masterchef Celebrity, El otro lado de la cama, Pour la Gallery y Dominó.